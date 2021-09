Segítség a fogyasztóknak, tükör a borászok számára – ez illik leginkább a TOP 100 magyar bor kiadvány listájára, amelyet idén már három, a hazai borpiacot jól lefedő kiskereskedelmi hálózatban a fogyasztók által leginkább preferált, értékben és palackszámban is a legszámottevőbb tételeket kóstolva állított össze a szakértő zsűri. Utóbbit a nemzetközi borpiaci trendeket is jól ismerő Fiáth Attila, DipWSET, nemzetközi borakadémikus, egyetemi tanár vezette, és nemzetközi borakadémikusok, valamint a fogyasztókkal napi kapcsolatot tartó sommelier-k voltak a tagjai. A fogyasztók számára nagy segítség lehet a 100-as lista, hiszen az ott szereplő tételek – ellenétben más listákkal – bárki számára elérhetőek a kiskereskedelemben.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

A százas lista mellett első kézből kaphatunk információkat az uniós Közös Agrárpolitika új ciklusának borászok számára elérhető támogatásairól, vagy a bormarketingben rejlő lehetőségekről.

A kiadvány mellékletében a Tokaji borvidéken zajló fejlesztésekről kaphatunk képet, de megszólal két borászlegenda, Szepsy István és Árvay János, valamint az idei Borászok Borásza, Bodó Judit is, Stumpf István pedig a most induló Tokaj-Hegyalja Egyetemmel kapcsolatos terveket és reményeket mutatja be.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Olvasóink – még ha virtuálisan is – ellátogathatnak boraival a világelitben szereplő, folyamatosan újító Malatinszky Csaba borászatába – akit a világ egyik legtekintélyesebb szakírója, Steven Spurrier egyenesen Monsieur Cabernet Franc-nak szólít –, egyebek mellett olvashatnak a szekszárdi és az egri borturizmusról, vagy a csúcséttermek és borászatok Covid-19 által kikényszerített átalakulásáról.