Közel 405 forintos nettó eredményt ért el 2021. első fél évben a magyarországi hitelintézeti szektor, ami kis híján a négyszerese az egy évvel korábbi 102,1 milliárdnak – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtökön közzétett, konszolidált szemléletű adataiból.

Fotó: Kallus György / VG

Az eredmény látványos megugrását leginkább az okozta, hogy a kockázati költségek – céltartalék és értékvesztés – szintje a töredékére zuhant 2020. első feléhez képest:

idén összességében 38,2 milliárd forintnyi leírást számoltak el a piaci szereplők ezen a soron, miközben egy évvel korábban, a koronavírus-járvány kezdeti időszakában még 251,3 milliárdnyit.

Ezzel együtt az egyéb eredménytételek is kedvezően alakultak a szektornál az MNB adatai szerint. Az első hat havi kamateredmény, illetve a jutalékeredmény is nagyjából tizedével nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, miközben a működési költségek szintjét is sikerült kordában tartani: utóbbiaknál 4 százalékos növekedést mutat a jegybanki statisztika, ami a jelenlegi körülmények között egyáltalán nem rossz teljesítmény.

A szektor mérlegfőösszege tempósan, 15,7 százalékkal emelkedett egy év alatt, így már 63,7 ezer milliárd forint felett járt június végén.

A szektor hiteleinek állománya 12,9 százalékkal nőtt egy év alatt, és meghaladta a 39,8 ezer milliárd forintot. A betéteknél ennél is jóval gyorsabb ütemű volt az éves bővülés, az 51,9 ezer milliárd forinti állomány 16,7 százalékos emelkedést tükröz.

A látványosan javuló eredmények nyomán természetesen a jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók is jelentősen javultak a szektorban: a tőkearányos megtérülés (RoE) 3,7-ről 12,3 százalékra ugrott, az eszközarányos megtérülés (RoA) pedig 0,4-ről 1,3 százalékra javult. A költség/bevételi aránynál (CIR) is szembetűnő a változás, ez 66,8-ról 61,9 százalékra csökkent éves összevetésben.