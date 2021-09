Magyarországi jelenlétük óta mennyit költöttek beruházásokra?

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. befektetései mintegy 125 milliárd forintot tesznek ki Magyarországon. A kormánnyal 2012-ben írta alá a vállalat első alkalommal a stratégiai partnerségi megállapodást, azóta a Coca-Cola 30 milliárd forintot fordított hazai beruházásokra: egyebek között üzembe helyezte az ország egyik legnagyobb kapacitású üdítőital-gyártósorát, elindította az ásványvízexportot és felépítette Magyarország legnagyobb élelmiszeripari raktárát.

Hogyan alakultak az elmúlt évben az exportpiacok?

Teljes körű italgyártó vállalatként a Coca-Cola az ország egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalata: több mint 50 márka százféle termékét, ötszáz kiszerelésben forgalmazza, ennek 90 százalékát Magyarországon állítja elő, és a hazai beszállítókra támaszkodva 26 országba exportál, döntően európai, európai uniós piacokra mintegy negyvenféle terméket. Az exporttevékenységből származó árbevétel a tavalyi évben negyedével csökkent, ami a pandémia hatásai mellett az árfolyam-ingadozással és a vállalatcsoport gyártóhelyszíneiben történt változásokkal magyarázható.

Fotó: Shutterstock

Mi a szerepe a vállalat életében a márciusban megújított stratégiai partnerségnek?

Kilenc év telt el az első szerződés aláírása óta, így mindkét fél időszerűnek látta újra deklarálni az együttműködés fontosságát. A Coca-Cola célja, hogy a következő években a jelenlegi gyártóbázisaink fejlesztésével a Coca-Cola rendszer legnagyobb közép-európai gyártóbázisa épüljön ki Magyarországon. Egyebek mellett kormányzati munkacsoport jön létre a jövő élelmiszeriparának megteremtésére, illetve a közös népegészségügyi kihívások vizsgálatára, emellett közös célunk, hogy az újrahasznosított anyagokból készülő csomagolások használatát előmozdítsuk.

Ennek keretében milyen konkrét fejlesztéseket terveznek?

A már elindított magyarországi fejlesztés első lépéseként idén az ipar4.0 korszakának megfelelő logisztikai fejlesztésbe kezdett a vállalat Dunaharasztiban. Ehhez a cégcsoporton belül elsőként Magyarországon vezettük be a robottechnológiát, logisztikai robotokat telepítettünk a gyárba. Erre, illetve a vállalatirányítási rendszer megújítására egymilliárd forintot költött a vállalat, ezenkívül a tervek szerint 2022-ben egy új, korszerű gyártósor telepítésével 4 milliárd forint értékű beruházást hozunk a dunaharaszti gyárba.

A járvány okozta válság hatására miként át kellett ütemezniük a beruházásokat?

2020-ban a koronavírus okozta válsághelyzetben a beruházások mértéke csökkent, viszont még így is 300 millió forint értékű beruházást hajtott végre a vállalat a zalaszentgróti üzemben. A beruházással a gyártósor kapacitása 20 százalékkal bővült, így a zalaszentgróti üzemünk naponta akár 1,9 millió liter ásványvizet is képes palackozni.

A fejlesztésekkel a fogyasztási szokások változásaira reagáltak?

Egyre inkább keresik a fogyasztók az egészséges, kalóriamentes vagy csökkentett kalóriatartalmú italokat, így ezek növekvő súllyal szerepelnek a kínálatban, ez egyrészt az iparági lépéseknek, másrészt a fogyasztói szokások változásának köszönhető. A sportitalok, funkcionális italok szárnyra keltek, a kategória minimális marketingtámogatással két számjegyű növekedést ér el. Az emberek egyre tudatosabbak, tevékenységeikhez a leginkább megfelelő italt választják, ezért a funkcionális italok kezdik átvenni az egyszerű ízesített vizek helyét a piacon: már nemcsak az íz számít, hanem az olyan hozzáadott értékek is, mint például a vitaminbevitel. Az Aquarius funkcionális víz például annyiban más az ízesített társaihoz képest, hogy hozzáadott ásványi anyagokat és vitaminokat is tartalmaz.

Hogyan reagáltak a népegészségügyi termékadó okozta pluszteherre?

A vállalat a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség tagjaival együttműködve önként vállalta, hogy 2010 és 2020 között felére csökkenti a Magyarországon forgalmazott üdítőitalok cukor- és kalóriatartalmát: tavaly kilenc új, alacsony cukor- és kalóriatartalmú vagy ezektől teljesen mentes terméket vezettünk be a magyar piacra.

Fotó: Dariusz Breś / Coca-Cola

Ráadásul a forgalmazott italok kalóriatartalma 19 százalékkal csökkent 2015 és 2020 között. Az elmúlt tíz évben összesen 43 százalékkal csökkent a hazai üdítőitalok és gyümölcslevek átlagos cukor- és kalóriatartalma Magyarországon: míg 2010-ben az alkoholmentes italok száz milliliterre vetített átlagos kalóriatartalma 40 kalória volt, ma már csupán 22,8 kalória. Összességében az üdítőitalokból bevitt kalória mindössze 2-3 százaléka a magyarországi fogyasztók által átlagosan bevitt teljes energiamennyiségnek.

Milyen hatással volt az üdítőitalok piacára a járvány?

Nagyon erős hatással: tavaly az első negyedévében még nőtt a piac, aztán a vásárlók az alapvető élelmiszerek beszerzését helyezték előtérbe. A járvány hatására drasztikusan visszaesett az ágazat értékesítése a kereskedelmi egységekben, csökkent a fogyasztás, illetve lényegében lenullázódott a vendéglátóiparban. Ez a harmadik és negyedik negyedévben javult ugyan, de még mindig kevesebb a fogyasztás a járvány előtti időszakhoz viszonyítva. Ráadásul az értékesítés szerkezetén belül lecsökkent a kisebb kiszerelések forgalma, és megugrott a nagyobb kiszerelések iránti kereslet.

Miként tervezik csökkenteni a PET-palackok okozta környezetterhelést?

Az ételek és italok csomagolása modern életünk fontos részét képezi, termékeinknek a fogyasztókhoz való biztonságos és higiénikus eljuttatásában elengedhetetlenek a csomagolóanyagok. Ezzel együtt a vállalat tisztában van azzal, hogy a műanyag hulladék globális probléma, így más nagyvállalatokkal együtt a Coca-Colának is felelőssége van a megoldásban. Évente mintegy egymilliárd forint környezetvédelmi termékdíj befizetésével járul hozzá a vállalat a probléma átfogó megoldásához, emellett több innovációt vezetett be és tervez a jövőben: valamennyi italcsomagolás száz százalékban újrahasznosítható, és ötödével csökkent a PET-palackok előállításához szükséges műanyag mennyisége is. Zsugorodott az alumínium italdoboz súlya is, így éves szinten közel 170 tonnával kevesebb alumíniumot használ fel a cég, jelentősen csökkentve a gyártás és a szállítás során fellépő környezeti terhelést és a kiszállítás során alkalmazott raklapfólia mennyiségét. Jövőre vezetjük be az innovatív KeelClip™ technológiát, vagyis az aludobozos multipack csomagolásokon egy kartoncsomagolás váltja fel a most használatos zsugorfóliát. Ez a fejlesztés csak Magyarországon mintegy 700 millió forintba kerül, és azt várjuk tőle, hogy a Coca-Cola Hellenic csoport piacain éves szinten 2000 tonna műanyag és 3000 tonna szén-dioxid-kibocsátás megtakarításával jár majd.

Tervezik drasztikusan csökkenteni, esetleg kivezetni a PET-palackokat?

Stratégiánk fontos eleme a körforgásos gazdaságot lehetővé tévő innovatív csomagolási megoldások kifejlesztése: ilyen a nemrégiben bemutatott papírpalack-prototípus. Bár kínálunk betétdíjas üveget és újrahasznosítható PET-palackokat a vendéglátóhelyeken, és alumíniumdobozokat a boltokban, minden csomagolásnak vannak előnyei és hátrányai is. Több tényezőt kell figyelembe venni, amikor a fenntarthatóságot vizsgáljuk. Nem jelenthető ki egyértelműen, hogy az alumínium- és az üvegcsomagolás kevésbé káros a környezetre, mint a műanyag. Az üveg nehéz, szállítása ezért magasabb ökológiai lábnyommal jár, az újratölthető üvegpalackok tisztításához vizet és vegyszereket is használni kell. Az aludobozok pedig nem visszazárhatók, illetve legfeljebb félliteresek, így több hulladék keletkezhet belőlük a nagyobb méretű italcsomagolásokhoz képest.

Fotó: VG

Mikor vezetik be a nemrég bejelentett papírcsomagolást? Vannak nehezítő körülmények?

Az italok tárolására alkalmas papírpalack fejlesztése folyamatos, a közelmúltban a magyar felhasználók – a világon elsőként – kapcsolódhattak be a papírborításból, újrahasznosítható műanyag bélésből és kupakból álló prototípus tesztelésébe. A száz százalékban újrahasznosítható AdeZ papírpalack fejlesztését a Coca-Cola és partnere, a dán Paper Bottle Company (Paboco) startup 2019-ben kezdte el, minden egyes fejlesztési fázis azt jelenti, hogy tovább csökken a műanyagtartalom és a környezeti terhelés. A fejlesztés ezen fázisába lépő teszteléssel az a célunk, hogy megtapasztaljuk, hogyan teljesít a papírcsomagolás, és miként reagálnak rá a fogyasztók. Most az első tapasztalok kiértékelése folyik, a bevezetés még a jövő zenéje, de addig még több fejlesztési lépcső van hátra.

A hulladékkezelés területén milyen konkrét intézkedéseket hoztak?

Alapvetően azt tapasztaljuk, hogy a fenntarthatóság témaköre egyre fontosabb a fogyasztóink számára is, mi pedig folyamatosan igyekszünk motiválni a vásárlókat az újrahasznosításra. Jó példa erre az Üres palack is érték kampány, amelyben a vállalat felhívja a figyelmet arra, hogy a Coca-Cola termékek csomagolásai száz százalékban újrahasznosíthatók. Emellett minden PET-palack kupakján tájékoztató felirat szerepel, hogy a csomagolás nem szemét, hanem értékes alapanyag. A hazai kezdeményezéssel, a Tisza hulladéktól való megtisztítására irányuló Hulladékmentes Tisza projekttel is a fogyasztók fenntarthatósággal kapcsolatos tudatosságát szeretné a vállalat növelni.