A családoknak járó adó-visszatérítéssel együtt jövőre már több mint ezermilliárd forint személyi jövedelemadóról mondhat le az állam. Az idei 5,5 százalékos növekedést szinte minden elemző biztosra veszi, így, ha a kormány is jóváhagyja,

csaknem 600 milliárd forintot kaphatnak vissza a gyermekes családok az idén befizetett személyi jövedelemadójukból. Ennek részletei felől érdeklődve kerestük a Pénzügyminisztériumot, azonban lapzártánkig nem kaptunk választ.

Fotó: Zalai Hírlap / Pezzetta Umberto

Nem ez az első eset, hogy ekkora bevételről mond le az állam, az adórendszer 2011 és 2013 között lezajlott átalakítása több mint 400 milliárd forintos adóelengedést okozott.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint

az egykulcsos adó bevezetésének első évében 1382 milliárd forint érkezett a költségvetésbe szja-ból.

Ha 2008-hoz viszonyítunk, még nagyobb a különbség,

a válság előtti utolsó évben 2 ezermilliárd forint szja-befizetés folyt be a költségvetésbe. Az egykulcsos, 16 százalékos szja 2016-ban aztán további 1 százalékkal mérséklődött, ez mintegy 110 milliárd értékű adócsökkentés volt.

Bár akkor Varga Mihály pénzügyminiszter azt hangoztatta, hogy a kormány elkötelezett az egy számjegyű szja mellett, ehelyett azóta is főként célzott kedvezményt jelentett be a kabinet: előbb a négy-, majd a háromgyermekes anyák mentesültek az szja befizetése alól, ezek az intézkedések több mint 126 milliárd forintot hagynak a nagycsaládosoknál. Legutóbb a 25 év alattiak adóelengedéséről döntött a kabinet, amivel 140 milliárd forint marad a pályakezdő fiataloknál. Ugyan továbbra is megvan a lehetősége, hogy meglépje a kormány az egy számjegyű szja-t, ám ennek a mértéke a jövőben egyre nagyobb kiesést okozna a költségvetésben:

a 9 százalékos kulccsal további, már több mint ezermilliárd forintról kellene lemondani, ami az adó-visszatérítés egyszeri tételével szemben már jókora lyukat ütne a büdzsében.

Nemcsak a lakossági befizetések, hanem a fogyasztáshoz kapcsolt adók esetében is több ízben döntött mérséklésről a kabinet, annak ellenére, hogy az adórendszer elmúlt tíz évben történt átalakítása során elsősorban ezen adónemekre kíván támaszkodni. Az, hogy 2012-ben az általános forgalmi adót a kormány 2 százalékponttal, 27 százalékra emelte, 500 milliárd forint pluszt hozott akkor az államkasszába. 2017-től azonban számos esetben mérséklődött az alapvető élelmiszerek áfája, a baromfihús, a tojás, a tej, a hal és az elviteles ételek áfája egyaránt 5 százalékra csökkent. A legnagyobb költségvetési hatással azonban az új lakások áfájának 20 százalékos mérséklődése jár, ezzel jövőre 110 milliárd forint marad a lakosságnál, a CSOK-os lakások illetékmentessége is 25 milliárd forint kiesést okoz a büdzsének.