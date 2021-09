A Magyar Telekom privát mobil-adathálózatát és a T-Systems arra fejlesztett ipari megoldását már valós gyártási körülmények között tesztelik a BorgWarner Oroszlány Kft. telephelyén. A turbófeltöltőket gyártó üzemben munkába állították az automata, vezető nélküli targoncát, amely a hatékonyabb anyagmozgatást segíti elő. Emellett a belső logisztika más területén, valamint a gyártásvezérlésben is tesztelik a gyár egyedi igényei alapján létrehozott privát mobil-adathálózatot, amely jelenleg a 4G/LTE technológián működik, de készen áll a későbbiekben az 5G-hálózatra való átállásra is.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Folyamatosan keressük annak a lehetőségét, hogy üzemünk hatékonyabban, költségtakarékosabban működhessen, ehhez az automatizáció az egyik irány. A telepített, jelenleg 4G-n működő, de 5G-képes privát mobilhálózat a hagyományos telekommunikációs igényeink kielégítésén túl lehetővé teszi, hogy ilyen, a gyártási folyamatokat segítő innovatív megoldásokat kipróbáljunk és alkalmazzunk

– mondta Kertész László, a BorgWarner Oroszlány Kft. IT Business Relationship managere.

Az AGV (Automated Guided Vehicle), azaz automata, vezető nélküli jármű gazdaságosabban üzemeltethető, mint a hagyományos targonca, mert nem kell sofőr a mozgatásához. A BorgWarner Campus hálózattal lefedett csarnokának különböző pontjain, ahol igény van az automatikus anyagmozgatásra, elhelyeztek egy-egy mobiltelefont. Amennyiben az egyik ilyen ponton például egy gyártósoron a félkésztermékek elkészültek, akkor a mobiltelefonra telepített megfelelő applikáción keresztül egy gombnyomással, egyszerűen elrendelhető azok beszállítása a megfelelő raktárba. Innentől kezdve emberi beavatkozás nélkül teszi a dolgát az AGV. A helyét, ami egyben a töltője is, elhagyja, és elindul az említett gyártósorhoz. Folyamatos hang- és fényjelzés kíséri az útját, hogy a gyalogosan közlekedő operátorok is messziről észrevegyék. Kis helyen fordul, tolat, ahogy a helyzet megkívánja. Egy teljes polcot képes elszállítani a jármű, a BorgWarnernél működő AGV egyszerre akár 600 kilogrammot is képes megmozgatni.

A Magyar Telekom tavasz óta kínál Magyarországon elsőként kereskedelmi szolgáltatásként privát, nem nyilvános mobil-adathálózatot üzleti ügyfelei számára. A privát hálózatok kiépítését a Magyar Telekom, az erre épülő megoldásokat pedig a T-Systems Magyarország nyújtja.

A Campus Network (privát mobil-adathálózat) szolgáltatás egyszerre teszi elérhetővé a gyors és rugalmas 4G- és/vagy 5G-kapcsolatot például egy gyárban, ugyanakkor a hálózatot az ügyfelek speciális igényeire szabja, a nyilvános hálózatról leválasztva azt. A privát mobil-adathálózat segítségével az ügyfél a szolgáltatási területen belül jóval rugalmasabban alakíthatja ki gyártását, termelését, amit bármikor könnyen módosítani tud – az aktuális termelési igényekhez igazítva.

A világszerte 19 országban 74 helyszínen gyártó BorgWarner-csoport tagjaként a BorgWarner Oroszlány Kft. a csoport turbófeltöltő-gyártó üzletágának második legnagyobb gyára.

2001-es alapítása óta folyamatosan bővül, mára minden jelentős európai autógyártó cég számára szállít turbófeltöltőket.