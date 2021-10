A Miskolc és Tornyosnémeti közötti 56 kilométer hosszú, kétszer kétsávos gyorsforgalmi úthálózat csatlakozik a Tornyosnémeti–országhatár között már elkészült 4 kilométeres autóúthoz. A Via Carpatia kelet-közép-európai gyorsforgalmi közlekedési útja magyarországi szakaszának további részei – az M3-as mellett az M4-es Berettyóújfalu és a román határ közötti szakasza – már korábban elkészültek.

A közbeszerzést három részre bontotta a kiíró NIF: az első 10,4 kilométert, a Miskolc és Szikszó közötti szakaszt a Strabag Építő Kft. és a Strabag AG konzorciuma nyerte el 39,4 milliárdért, a második, 24,2 kilométeres szakaszon, Szikszó és Encs között a Colas Út Zrt. és a Colas Hungária Zrt. közös ajánlattevőként lett a befutó, 75,39 milliárd forint ellenében. A 22,1 kilométeres harmadik, Encs és Tornyosnémeti közötti szakasz nyertese a Hódút Kft. és a Duna Aszfalt Kft. konzorciuma lett, 63,9 milliárd forinttal.

Az autópálya-szakasz jelentőségét mutatja, hogy pár héttel korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szlovák kollégájának megjegyezte, hogy északi szomszédunknak kelet felé már nem kell folytatnia a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, mert a magyarországi szakasszal létrejön Kassa és Pozsony gyorsforgalmi összeköttetése.

Ráadásul egyedül Magyarország fejezte be a házi feladatot, már ami Via Carpatia ráeső részét illeti: Lengyelország csak 2026-ra készülhet el a saját szakaszával, az pedig egyelőre megjósolhatatlan, hogy Szlovákia mikor, hiszen még a határideje sincs meg az R4-es befejezésének. Mindenesetre a térség számára kiemelten fontos ez az autópálya-szakasz, amely segítheti az ország egyik legszegényebb régiójának gazdasági fellendülését.

Az átadáson Orbán Viktor miniszterelnök elmondta: nem lehetséges a magyar vidék fejlődése a közép-európai egység gondolatának megvalósítása nélkül. A Miskolc és Kassa összeköttetését megteremtő M30-as gyorsforgalmi út átadásán a kormányfő kiemelte: ha van közép-európai együttműködés, akkor tud boldogulni a magyar vidék is. Amit akarunk, az „nem egyszerűen csak virágzó vidéki Magyarország, hanem egy erős Közép-Európa”, amely elég erős ahhoz, hogy megvédje magát az olyan természetellenes beavatkozásokkal szemben, amelyeknek a mai napig érezni a következményeit – fogalmazott. Kiemelte: hatalmas erőket, rengeteg pénzt mozgósítottak e célok elérése érdekében. 2010 májusa óta 33 autópálya- és egyéb gyorsforgalmi útszakaszt adtak át, összesen 600 kilométert.

Már csak három olyan megyei jogú város maradt, amely nem kapcsolódik be közvetlenül a gyorsforgalmi úthálózatba, 2010-ben még 9 ilyen volt – emlékeztetett, megjegyezve: a három város – Zalaegerszeg, Kaposvár és Békéscsaba – esetében is folynak az útépítési munkálatok.

Úgy folytatta, a magyar emberek 87 százaléka 30 percen belül rá tud kapcsolódni a gyorsforgalmi úthálózatra, ez az arány 2010-ben 60 százalék volt. Ami a határokat elérő utakat illeti, 2010 előtt mindössze három gyorsforgalmi út érte el az országhatárt, ma ez a szám kilenc, 2025-re pedig 11 lesz – mondta.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a most átadott beruházás fél órával fogja lerövidíteni az utat Kassától Miskolcig. 2014 és 2020 között 700 milliárd forint érkezett a megyébe, és ha megnyerik a következő választást, ez a szám el fog törpülni azok mellett a fejlesztések mellett, amelyek itt megvalósulnak majd – közölte. Úgy látja, a most átadott útnak köszönhetően könnyebben jut majd el ide a tőke, az áru és könnyebben jönnek a turisták is.