Eredményes lett az elektromos autóbuszok beszerzésére és üzembe helyezésére irányuló, a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. által kiírt közbeszerzés, így hamarosan 12 új, alacsony padlós, kizárólag elektromos hajtású Mercedes-Benz eCitaro városi autóbusz áll forgalomba Debrecenben — közölte a város polgármestere hétfőn a közösségi oldalán.

Fotó: Daimler Truck AG - Product Communications Daimler Trucks & Buses / autosvilag.com

Papp László hozzátette, hogy a buszokkal kompatibilis — kültérre is telepíthető —, 12 jármű egyidejű töltésére is alkalmas töltőrendszer kiépítése is megtörténik.

A D2030 program egyik kiemelt célja, hogy a várost zöld és fenntartható módon fejlesszék.

A debreceniek tavaly egy hónapon keresztül a Zöld busz mintaprogramnak köszönhetően már kipróbálhattak egy teljesen elektromos autóbuszt, a közeljövőben pedig a mindennapi közlekedésben is utazhatnak az új járművekkel — közölte a városvezető.

A kormány által kezdeményezett és támogatott Zöld busz program demonstrációs szakasza Debrecenben kezdődött tavaly szeptember elsején.

A kormány 56 millió forinttal segíti, hogy az elektromos autóbuszt egy hónapon keresztül térítésmentesen próbálhassák ki az utasok, majd a program következő szakaszában további 800 millió forinttal támogatják az első elektromos buszok beszerzését, amelyek Debrecen flottáját is gazdagítják majd.

Kaderják Péter, az innovációs és technológiai miniszter főtanácsadója tavaly szeptemberben azt mondta: Magyarországon is kiemelt klímapolitikai program a közlekedés zöldítése:

az összes emisszió 20 százalékáért a közlekedési szektor, azon belül pedig a kibocsátások 98 százalékáért a közúti közlekedés a felelős.

A Zöld busz program keretében tízéves időtávban 36 milliárd forinttal támogatja a kormány az elektromos buszok beszerzését. Tíz éven belül minden második busz környezetbarát lesz a nagyvárosok helyi közlekedésében.