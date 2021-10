Üdvözlik a kereskedelmi törvény módosítását a kisüzemi sörfőzdék, mondta Gyenge Zsolt, a Kisüzemi Sörfőzdék Országos Egyesületének elnöke. Kiemelte, augusztus 1-től minden olyan vendéglátóhelyen, ahol eddig csak nagyüzemi csapolt sört lehetett kapni, 20 százalékban kisüzemi csapolt sörnek is lennie kell. És a dobozos sörök esetében is két független gyártó söreit kell tartania az üzletnek. A kereskedelmi törvény változása miatt a kisüzemi sörfőzdék néhány év alatt a sörpiaci részesedésüket akár meg is ötszörözhetik és elérhetik a 10 százalékot is - tette hozzá Gyenge Zsolt.

Fotó: Földi D. Attila/VG

Jelenleg 1-3 százaléka árul kézműves sort, lokálisan Budapesten fogy a legtöbb kisüzemben készült sört. A VG-nek elmondta, Magyarországon körülbelül 100 kisüzemi sörfőzde működik, méretüket tekintve, a kisebbek naponta 100 liter sört állítanak elő, a Pécsi Sörfőzde pedig, amelyik szintén kisüzemi sörfőzdének számít évente 200 ezer hektó sört gyárt. A hazai sörpiacból a legkisebbek körülbelül 2 százalékos piaci részesedést tudhatnak magukénak - válaszolta. Téves feltételezés, hogy a kézműves sör drágább, mint nagy sörgyártó cégek itala. Kiemelte, hogy a Fóti Sörfőzdének is van elérhető versenyképes söre, ami az ipari sörök áraihoz hasonló, és nem drágább, mint egy Dreher vagy egy Heineken. Egy hordó kisüzemi sör jellemzően 15-18 ezer forintba kerül, de vannak 58 ezer forintos sörkülönlegességek is. A nagyipari sörök hordója is 20 ezer forint alatt kapható -válaszolta. Még a pandémia okozta károkat nem heverte ki a kézműves sörpiac, az idei évi sörfogyasztás a 2019-es év sör fogyasztásának a 60-70 százalékát érheti el - tette hozzá Gyenge Zsolt.

A kereskedelmi törvény módosítása nem csak a kisüzemi sörfőzdéket, de az üdítőital gyártókat és a kis sorozatú ásványvizet előállítókat is érinti - mondta Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője a törvény benyújtója a Vadászati Világkiállításon. Hozzátette: egy természetes úton erjesztett sör 21 napnál rövidebb idő alatt nem készül el, míg a nagyipari termékek 8 nap után kerülnek az üvegekbe, dobozokba. Felhívta a figyelmet, a fogyasztókat tájékoztatni kell arról, hogy gyors érlelésű vagy hosszabban érlelt sört isznak. Megszűnik a vendéglőkben a nagy sörgyártó cégek kizárólagossága, és terek kell adni a manufaktúrákban készült termékeknek is.

A kereskedelmi törvény változása után a kisebb sörfőzdék termékei is eljuthatnak az ország különböző régióiba és exportlehetőségek is megnyílnak számukra, erről már Giczi Gergely, az Agrármarketing Centrum ügyvezető helyettese beszélt. Hangsúlyozta: a sörfőzdék számára is egy exportfejlesztési programot kínálnak egy online idejű élelmiszer katalógus segítségével, így kinyílhat számukra a világ.