Bajorországban indul újra az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) hazahívó börzéje,

amely 2019-ben ugyancsak Münchenben debütált, miután a térségben vállalt munkát a legtöbb magyar szakember, akikre a súlyos munkaerő-, pontosabban szakemberhiánnyal küzdő magyarországi cégeknek is nagy szükségük lenne. Pontos számok nincsenek az egyénileg kötött munkaszerződéssel Németországban foglalkoztatott magyar munkavállalókról, akik többségükben olyan szakismeretek és munkakultúra birtokában vannak, amelyeket a magyar cégek is nagyra értékelnek – nyilatkozta a VG-nek Nagy Lajosné, az ÉVOSZ ügyvezető igazgatóhelyettese. Mint leszögezte:

a hazatérésre ösztönző rendezvényekkel nem a magyarországi cégek megbízásából, velük szerződésben kint dolgozó 17 ezer magyar munkavállalót célozzák meg, hanem azt a mintegy 30 ezer főre becsülhető szakmunkást és mérnököt, akik német vállalkozásokkal vannak kapcsolatban.

A koronavírus-járvány miatt szüneteltek a hazahívó börzék, igaz, közben épp a pandémia miatti korlátozások nyomán sok külföldön dolgozó hazatért és itthon is maradt, mert megtapasztalta, hogy a magyarországi bérek és juttatások, valamint a családtámogatási rendszer keretében kibővített otthonteremtési kedvezmények és új lehetőségek, a kedvező lakásvásárlási és cégalapítási hitelek révén minden korábbinál jobban boldogulhat itthon is – összegezte Nagy Lajosné a tapasztalatokat.

A jelenleg több mint 360 ezer munkavállalót foglalkoztató magyar építőipar állománya 2018 óta évente 10-18 ezer fővel bővült, és további bővülésre van tér, a hazatérőknek is megfelelő jövőképet nyújt az ágazat – fejtette ki az ÉVOSZ ügyvezető igazgatóhelyettese, aki szerint fontos, hogy folyamatosan és új, naprakész információkkal segítsék a döntést. Ebben lényeges lehet a lakásvásárlási támogatások megismertetése, ami az érintettek, többségében családos emberek számára sok újdonságot ölel fel. A november 11-én induló sorozat első állomásán,

Münchenben már az új időkhöz és körülményekhez alkalmazkodva hibrid formában tervezik lebonyolítani a rendezvényt,

amelyre így nem személyesen, hanem online formában is lehet majd csatlakozni. Egyetlen rendezvénytől persze nem lehet csodát várni, ezért egy olyan sorozatban gondolkodnak, amely lényegében tudatformálás, és átadja az információt, hogy itthon is lehet már jól boldogulni, különösen az építőiparban.

Az ágazatban gyakorlatilag minden szakterületre keresnek embereket, szakmunkásokat és szakmérnököket mindenképpen, ezen belül a magas- és mélyépítésbe, a szerelőiparba és a tervezőirodákba egyaránt hazavárják a külföldön dolgozókat.

A hazahívó rendezvénysorozaton minden alágazatban érdekelt cégek vezetői részt vesznek, a novemberi müncheni börzét egészen biztosan továbbiak is követik majd. A rendezvénysorozat két éve Amszterdamban maradt félbe, amely a második állomás volt, és aligha maradt hatástalan, hiszen az érdeklődők tömege úgyszólván felrobbantotta az ÉVOSZ és a követségek közösségi oldalait. Persze kétkedők is voltak, nem is kevesen, de fontos momentum, hogy a korábbi ígéreteket tartani tudták a cégek, és változatlanul jó perspektívát tudnak kínálni a szakembereknek – szögezte le a szövetségi vezető.