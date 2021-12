A hazai háztartások átlag 60 ezer forintnál többet is elköltenének karácsonyi ajándékra idén, a tavalyi 52 ezer után – derül ki a GKI Digital felméréséből. Madar Norbert, a cég partnere és vezető tanácsadója a VG Podcast adásában azt mondta: sokaknak csalódást okoz majd az év során jelentősen megemelkedett árszint.

Minden eddiginél jobban vágyik a karácsonyi hangulatra a lakosság, hiszen a tavalyi ünnep a korlátozások jegyében telt

– hangsúlyozta Madar Norbert.

Míg tavaly az ajándékbeszerzés jelentős része átterelődött az online áruházakba, addig idén ismét több embernek szeretnénk ajándékozni, és többet tervezünk költeni, ráadásul ismét mennének a plázákba is az emberek. Mindemellett az év végére várhatóan felerősödő áruhiány és a folyamatos áremelkedések kihívás elé állíthatják a minőségi ajándékokra vadászókat.

Áruhiánytól nem kell tartani, a polcok tele lesznek, de elképzelhető, hogy kisebb kompromisszumokra lesz szükség ajándékvásárláskor.

Idén a karácsonyi keret is megnőtt, átlépte a 60 ezer forintot, ami 15 százalék pluszt jelent. Szükség is van erre, már csak a jelentősen magasabb árak miatt is – teszi hozzá a szakértő. Összességében tehát nem biztos, hogy több ajándék kerül tehát a fa alá, hiába fordít nagyobb összeget a lakosság ajándékvásárlásra.

A karácsonyi ajándékokra szánt kiadás az egy háztartásra vetített átlagos, nettó, havi jövedelem – akár– 17 százalékát is jelentheti.

2021-ben az egy ajándékra szánt átlagos költés 9 017 forint, ami kismértékben alulmúlja –nagyságrendileg 600 forinttal – a tavalyi évben egy ajándékra átlagosan szánt értéket. Ez ugyanakkor nem meglepő, hiszen idén karácsonykor több nevet írtunk fel az ajándéklistára, mint tavaly.

Fotó: Shutterstock

Az ajándékozottak elsődleges körét idén is a szűk család jelenti: megkérdezettek 62 százaléka elsősorban párjának, férjének, feleségének tervez ajándékot vásárolni. Ugyanakkor karácsonykor a legtöbb ajándékot természetesen idén is a gyerekek fogják kapni.

Bár már elkezdődött a járvány negyedik hulláma, az elmúlt hónapok lazításai és a 60 százalék körüli átoltottság bátrabbá, optimistábbá tette a lakosságot, ismét megteltek a vendéglátóhelyek és bevásárlóközpontok.

Összességében az idei karácsonyi szezon drágább, és akciókban, választékban szerényebb lehet, mint a tavalyi, viszont a nyugdíjprémium és az szja-visszatérítés is jótékonyan hathat az ajándékozási kedvre

– tette hozzá Madar Norbert a VG Podcast adásában.

A GKI partneréve és vezető tanácsadójával készült beszélgetést teljes terjedelmében itt hallgathatja meg: