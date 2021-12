Átlagosan minden ötödik látogatáskor a hitellehetőségeket is végigpásztázzák az ingatlanvásárlásra készülők. A keresések száma és iránya a kedvezményes hitelek bejelentésével és a sajtóban megjelenő prognózisok tartalmával együtt hullámzik, a zöldhitel iránti érdeklődés folyamatosan jelentős – foglalta össze az Ingatlanbazár elemzője, Panek József a VG-nek a portál forgalmán lemérhető változásokat. Az ingatlankereskedelmi oldal szakértője szerint a laikus közvéleményt egy kamatemelésről szóló hatásvadász cikk látványosan meg tud mozgatni. A hitellehetőségek útvesztőjében fontos az eligazodást segítő pontos tájékoztatás, a kereséseket elemezve kiderült, hogy a látogatók minél specializáltabb szolgáltatást szeretnének, és előnyben részesítik a szakosodott hiteltanácsadást.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

Az Ingatlanbazárral összekapcsolt hitelkereső oldal, a Hitel.hu látogatóinak többsége az új építésű ingatlanok szűrőjét is használja, ami Panek József szerint érthető, tekintve az új építésű lakások és házak magas négyzetméterárait. A kamatemelés hatása még nem lemérhető, de lehet, hogy kevesebb hiteltranzakció születik a jövőben, a keresések száma azonban egyelőre nem csökkent.

Idén februárban csúcsot döntött a forgalom, amikor a kedvezményes hitelek igénybevételi feltételeit böngészték kiemelkedően sokan. Ezt követően stabilizálódott a keresési volumen, majd a kamatemelések hatására enyhe csökkenésnek indult, ami a Google-keresések nyilvános adatsoraiban is tetten érhető – közölte az elemző.

Az Ingatlanbazár a hitelpiaci körképében megvizsgálta többek között, hogy mekkora keresletet generált és felforgatta-e a piacot a zöldhitel. Eszerint az Otthon Centrum Hitel Center közel egymilliárd forint értékben közvetített hiteleket a Zöld Otthon Program megjelenését követő első hónapban. Az indulás rendkívül intenzív ahhoz képest, hogy kevés a szigorú feltételeknek megfelelő, elérhető lakás a piacon, a többség még az építés fázisában van – jelezte Soóki-Tóth Gábor, az OC elemzési vezetője. A program a hitelezési folyamatokat 2022-ben fogja komolyabban érinteni – mondta. Jelenleg az átlagos hitelérték a társaságnál támogatási összeg nélkül 24 millió forint, de a maximális mértékű 60-70 milliós összegek sem ritkák.

Jelentős érdeklődést tapasztalnak a Hitel.hu lakossági hitel-összehasonlító oldalon Nagy Sándor szakmai vezető tájékoztatása szerint. Megjelenésének első hónapjában majdnem 26,5 milliárd forint értékben kalkuláltak az érdeklődők a Zöld Otthon Program nyújtotta hitel lehetőségével. Az átlagos hitelkalkuláció októberben 17,5 millió forint volt.

Heterogénebb a kép az otthonfelújítási programmal összefüggő hitelkereslet terén. Az Otthon Centrum elsősorban adásvételeket közvetít, ezért náluk nem jellemző a felújítási hitel, de az egyértelműen látszik, hogy a világ fejlett gazdaságaihoz hasonlóan a pandémia időszakában a hazai középosztálynak is sikerült növelnie a megtakarításait. A korlátozások megszűnésével újra felpörgött a szolgáltatások iránti kereslet, így nagyon sokan éltek a kínálkozó lehetőséggel, és előrehozták felújítási terveiket. A kényszerű otthonlét is hozzájárult ahhoz, hogy a családok javítsanak lakhatási körülményeiken, akár a komfort növelésével, akár a régi berendezések, felszerelések cseréjével. Az otthoni munkavégzés révén új helyigények is felmerültek, így a támogatás ebből a szempontból is jól időzítetten érkezett. A kényelmesebb felújítók számára rendelkezésre áll – igaz, kicsit drágább megoldásként – a személyi hitel is, ahol nincs szükség számlák gyűjtésére, nincsenek megkötések a munkadíj és az anyagköltség vonatkozásában, ugyanakkor rugalmas, gyorsan igénybe vehető lehetőség – összegezte az OC szakértője.

Az Otthon Centrum által közvetített, idén megkötött lakáspiaci tranzakciók bő 40 százalékánál történt hitelfelvétel, arányaiban ugyanannyian vesznek fel hitelt új, valamint használt ingatlan vásárlásához.

A Hitel.hu oldalon mért októberi látogatói aktivitás alapján a kalkulációk 55 százaléka volt újlakás-vásárlás célú, ami 2021 második negyedévéhez képest hozzávetőleg 20 százalékos növekedés. Ezekből az adatokból jól látszik a Zöld Otthon Program hatása, az alapkamat-emelés már kevésbé, viszont a BIRS (bankközi kamatswapügyletek referenciamutatója) folyamatos emelkedése következtében a bankok szinte kéthetente árazzák újra a hirdetményeiket. A trend vége nem látható, így valószínűleg a jövő év elején folytatódni fog a hitelek drágulása. Érzékelhető forgalom-visszaesést még nem tapasztaltak az OC-nál, de a jövő kérdése, hogy a bankok mikor szigorítanak az adósságfékszabályok vagy akár a Covid újabb hulláma miatt.

A Hitel.hu látogatói aktivitásában egyelőre nem tapasztalható csökkenés, de ebben is jelentős szerepe van a Zöld Otthon Program 2,5 százalékos kamatának. A jegybanki alapkamat már hatodik hónapja emelkedik, a tavaly júniusi rekordalacsony 0,6 százalékról már 2,1 százalékra nőtt. Ezzel párhuzamosan a lakáshitelkamatok is emelkedni kezdtek. Aki most köt hitelszerződést, annak akár 20 százalékkal is magasabb lehet a törlesztőrészlete annál, mint aki ezt még júniusban tette meg. A közeljövőben további jegybanki alapkamat-emelésre és a lakáshitelek kamatainak növekedésére lehet számítani – közölte Nagy Sándor

A csok népszerűsége töretlen, mivel azonban családtámogatásról van szó, a lakásvásárlók egy speciális köre tud csak élni vele, ők ezt használt és új ingatlan vásárlására is igénybe vehetik. Amennyiben az érintetteknek hitelre is szükségük van, általában a kedvezményes lehetőséget is igénybe veszik. A csok felhasználását a kapcsolódó egyéb kedvezmények is motiválják, mint például az illetékkedvezmény – összegezte Soóki-Tóth Gábor.

Mennyi pénz hiányzik a vásárláshoz?

Az átlagos hitel összege is beszédes adat, ez az Otthon Centrum által közvetített adásvételekben Budapesten a használt lakóingatlanok esetén 20,7 millió forint, az újaknál 27,6 millió forint. Vidéken a használt lakóingatlanoknál 13,9 millió forint, az új építésűeknél 23,8 millió forint volt a jellemző hitelösszeg támogatással együtt a hálózatnál.

Októberben a Hitel.hu-n az átlagos lakáshitel-kalkuláció 21,8 millió forint volt, Pest megyében viszont 23,4 millió forintot tett ki. A jelentős eltérés többek között az ingatlanpiaci sajátosságokkal és a jövedelmi viszonyokkal magyarázható. Hasonló különbségek figyelhetők meg a megyék között is. Nógrád megyében 11,3 millió forint, Tolna megyében 12 millió forint átlagos hitel utáni érdeklődést mértek. A kalkulációknál az érdeklődők átlagjövedelme 324 ezer forint. Nem meglepő módon Pest megyében volt a legmagasabb, 417 ezer forint az átlagjövedelem, a legalacsonyabb, 244 ezer forint pedig Békés megyében volt – tájékoztatott az Ingatlanbazár.