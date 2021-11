Megérkeztek az első elemzői kommentárok a Magyar Nemzeti Bank kedd délutáni kamatdöntésére, amely értelmében a jegybank monetáris tanácsa 30 bázisponttal, 2,1 százalékra emelte az alapkamat mértékét.

A keddi lépés tulajdonképpen megfelel az elemzői konszenzusnak, ám a szakértők között volt, aki 90 bázispontos emelést sem tartott kizártnak, de akadt 15 bázispontos szigorításra vonatkozó előrejelzés is.

Fontos hangsúlyozni, hogy mivel az inflációt meghatározó tényezők közül többre (pl. nemzetközi energiaárak) az MNB nem tud hatni, ezért ez a döntés önmagában még kevés az infláció célhoz tereléséhez, hiszen ahhoz a nemzetközi folyamatok kedvezőbbé válása is kell, de a döntés mindenképpen szükséges a cél eléréséhez. Ugyanakkor a cseh és a lengyel jegybank döntéseinek fényében az emelés mértéke nem nevezhető kiemelkedőnek.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy az elmúlt hetekben az MNB egy csendes szigorítást is végrehajtott, fokozatosan csökkentette az eszközvásárlások heti ütemét. Vélhetően nem a mai kamatdöntés volt az utolsó. Decemberben további szigorítás várható, ennek mértékét befolyásolják az időközben beérkező adatok, illetve az Inflációs jelentés prognózisa. Alapesetben decemberben is egy 30 bázispontos emelésre lehet számítani