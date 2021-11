Döntött a Gazdasági Kabinet, duplájára nő a Babakötvények után járó állami támogatás összege, olvasható Varga Mihály pénzügyminiszter Facebook-oldalán.

A Babakötvényben havonta bármekkora összeg félretehető, kamata az előző évi infláció plusz 3 százalék. Az állam ehhez nyújt további maximum 6 ezer forint külön támogatást is minden évben, amelyet most 12 ezer forintra emelt. A változtatás a jövő évtől a meglévő és az új ügyfelekre is vonatkozik.