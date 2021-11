„Gyakorlatilag nem maradt nyitott kérdés, a főbb számokról megállapodtunk”

– mondta Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának legújabb fordulóját követően. A munkáltatói oldal képviselője jelezte, hogy ugyan a hivatalos aláírás még várat magára, de

a megállapodás lényegi elemeit rögzítették a felek, így jövőre bruttó 200 ezer forintra emelkedik a minimálbér és 260 ezer forintra garantált bérminimum.

Fotó: Shutterstock

A kormány cserébe összesen 2,5 százalékkal csökkenti a szociális hozzájárulási adót, a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulást eltörli; a kisvállalati adó (kiva) 12 százalékról 10 százalékra mérséklődik. Ezeket mindhárom fél elfogadta, így január elsejétől életbe lépnek – emelte ki Perlusz László, hozzátéve azt is, hogy a hipa jövő évi mérséklése is a csomag része, amelyet ugyan nem a munkaadók javasoltak, de azt is figyelembe veszik.

A VOSZ főtitkára egyúttal azt is jelezte, hogy a megállapodás tervezetében sok minden más is van, mint például a reálbérek szintjének a megtartása, illetve a következő évekre vonatkozó kormányzati vállalás az élőmunka terheinek további csökkentése mellett. Azok a vállalkozások, amelyek a duális képzésben részt vesznek és érvényesíthették eddig ezt a szakképzési hozzájárulásból, a kedvezményt a jövőben is igénybe vehetik a tervek szerint. Emellett szintén rögzítik, hogy elkezdenek kidolgozni egy több évre szóló bérmegállapodást is a 2016-os mintájára. Várhatóan jövő héten véglegesíthetik a megállapodást, így november közepén lehet az ünnepélyes aláírás – bocsátotta előre Perlusz László.

Jelentősen csökken jövőre a magyar adóék

A 2022. január 1-től tervezett változások már igen kedvezően érinti a magyarországi adóterhelést. Ha az EU-ban jelenleg harmadik legmagasabb mértékű adóék mértéke tovább csökkenne (akár 40 százalék alá 2022-től), azzal feljönne Magyarország az európai középmezőny alsó felébe, és közelítené az EU-s átlagot – mondta a VG-nek Bagdi Lajos a Niveus Consulting Group adótanácsadási partnere. A szakember arra is rámutatott, Magyarország a tervezett változásokkal elérné, hogy a V4-országok közül Csehországot megelőzze és közelítsen Szlovákiához. A régióban egyébként Ausztriában jelentősen magasabb az adóterhelés, míg Románia vagy a régióból még például Horvátország 2-3 százalékkal továbbra is megelőzné Magyarországot.

Frissítés: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint a minimálbér és a garantált bérminimum megállapodás szerinti emeléséhez szükséges források előteremtése érdekében a kormány éves szinten 660 milliárd forint értékű adócsökkentést tervez, arra öszöntözve a foglalkoztatókat, hogy az ebből származó megtakarításaikat bérfejlesztésre fordítsák.