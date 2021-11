Tíz éve tűntek el a piacról a különböző étkezési jegyek, köztük az Edenred Ticket Restaurant utalványa is, helyüket kötelezően az Erzsébet-utalvány vette át, akkortól csak annak a keretében és formájában adhattak a munkáltatók kedvező adózással béren kívüli juttatásként étkezési támogatást. Ezt követően jelent meg a SZÉP-kártya, amelynek a működését szabályozó kormányrendeletet 2018 májusában módosították, lehetővé téve új szereplők belépését is a területre. A módosítás része az is, hogy közvetlenül a kártyakibocsátóval kell szerződnie a munkavállalónak.

A SZÉP-kártya étkezési zsebébe az idén emelt összeget, 265 ezer forintot tölthet a munkáltató kedvező, 15 százalékos adózással, ami a béremelés legolcsóbb és legcélszerűbb formája, s a jelenlegi munkaerő-hiányos időszakban felértékelődött jelentőségű. Ráadásul a napi meleg étkezés 10,6 százalékkal drágult az elmúlt évben, valamilyen megoldásra, eszközre szükség van a megemelkedett költségek ellensúlyozására, amiben a munkaadóknak helye és szerepe van – hangsúlyozta Szendrő Tamás. Hozzátette:

„Ezelőtt két-három éve 600–800 forint volt egy napi ebédmenü, ma 1500–2000 forint alatt nem lehet megúszni.”

Évente 200 munkanap van, ami egy átlagos munkavállaló esetében 1500 forinttal szorozva 300 ezer forintos összeg ebédre, azaz nincs ma olyan dolgozó, aki ne örülne egy ilyen juttatási formának.

Mégsem élnek a lehetőséggel sokan, hiszen miközben Magyarországon 4,5 millió munkavállaló juthatna SZÉP-kártyához, csupán 2,2 millióan kapnak.

Ebben a hatalmas piaci résben lát komoly potenciált az Edenred Magyarország Kft, amely – mint azt a VG kérdésére az ügyvezető elmondta – elsősorban a kisvállalkozásokat célozza meg. Méghozzá úgy, hogy a munkáltatók számára megkönnyíti a szerződéskötés folyamatát. A Ticket Restaurant Edenred SZÉP-kártya innentől kezdve klasszikus bankkártyaként használható az elfogadóhelyeken.

A társaság három-négyezer elfogadóhelyet szólít meg, és jelentős indulótőkét jelent számára, hogy 28 éve jelen van Magyarországon, ahol étkezési jegyeit 800 ezer munkavállaló használta korábban.

A jó juttatásnak két feltétele van – mondta Fata László juttatási szakértő a sajtótájékoztatón –, az egyik, hogy bizonyos célt elérjen vele a munkáltató, és hogy értékes legyen a munkavállalónak. A mai álláspiacon másképp néz ki az a cég, amelyik béren kívüli juttatásokkal is kiegészíti a dolgozói jövedelmét. Az egészséges étkezés szerepe nemcsak a Covid-járvány miatt értékelődött fel, hanem azért is, mert Magyarország Európában az első, a világon a negyedik helyen áll az elhízottak lakosságon belüli magas, kétharmados aránya miatt, vagyis fontos a szemléletváltás az étkezésben is. Minderről Antal Renáta élelmiszer-biztonsági és -minőségi mérnök, a Magyar Ártalomcsökkentő és Környezeti Betegségekkel Foglalkozó Tudományos Egyesület képviselője beszélt. Az egészséges étkezés a munkavállalók jóléte és jólléte szempontjából is fontos, ráadásul feltűnően és drasztikusan megnőtt az ételallergiával és speciális diétán élők száma – osztotta meg tapasztalatait Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

A vendéglátósok számára a Ticket Restaurant SZÉP-kártyájának megjelenése a pluszforgalom ígéretét hordozza, a piac bővülése pedig a nemzetgazdasági bevételeinek növekedéséhez is hozzájárul – hangzott el. Az Edenred ügyvezetője szerint a cégek többsége a jelentős és kötelező minimálbér-emelés ellenére sem készül csökkenteni a béren kívüli juttatásra szánt keretét.