Amerikai Egyesült Államok

Egy sor adattal jelentkezik ma Amerika. Közzéteszik, hogy miként alakultak a személyi kiadások és jövedelmek novemberben. Megjelennek a friss és tartós munkanélküliség adatai is, és közzéteszik a novemberi inflációs számokat. Két fogyasztói elégedettségi index is napvilágot lát, a Bloomberg és a Michigani Egyetem mutatója is jelezni fogja a polgárok közérzetét és várakozásait.

Fotó: lovasbe1

Japán

A Japán Statisztikai Hivatal ma közli, hogy hogyan alakultak a gépipari megrendelések novemberben. Éves összehasonlításban októberben még tetemes, több mint 30 százalékos csökkenés volt, e téren nagy változásra nem számítanak az elemzők. A mutató jól szokta előre jelezni, hogy miként alakulnak a gazdasági növekedés szempontjából igen fontos beruházások a következő hat-kilenc hónapban. A kereskedelmi minisztérium nyilvánosságra hozza a nyersacél következő negyedévi kibocsátására vonatkozó kilátásokat.

Spanyolország

A spanyolok ma teszik közzé harmadik negyedéves igazított GDP-adatukat. Az előzetes közlés szerint a spanyol gazdaság az első három negyedévben 2,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az Európai Unió negyedik legnagyobb gazdaságának jegybankja is azt jelezte előre, hogy a harmadik negyedévben a másodikhoz hasonló ütemben, 2,7 százalékkal bővülhetett a gazdaság.

Oroszország

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke ma tartja szokásos évzáró sajtókonferenciáját. Ez most különösen fontos, mivel kitérhet az ukrán válsággal kapcsolatos meglátásaira, és az uniós energiaválsággal kapcsolatos véleményét, esetleges javaslatait is közölheti.