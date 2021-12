2021-ben húsz százalékkal nőtt az OTP Egészségpénztárában a befizetések összege, a pandémia miatt felértékelődött az öngondoskodás szerepe, az egészségpénztári appban pedig akár részletfizetést is kérhetnek már a felhasználók. Interjú Kovács Tamás Attila ügyvezető igazgatóval.

A pandémia teljesen felborította a betegellátást. Hogyan alakultak a befizetések 2021-ben az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztárban?

Azt látjuk, hogy a magánegészségügy és vele együtt az egészségügyi öngondoskodás szerepe is felértékelődött, ezt igazolja, hogy idén már 20 százalékkal több befizetés érkezett az OTP Egészségpénztári számlákra, mint 2020-ban, de tavaly is már az egyéni befizetések 16-17 százalékkal emelkedtek az azt megelőző évhez képest. Emellett azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt nyolc-tíz évben megduplázódott az egészségköltések összege. Korábban gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre fordították az ügyfelek a megtakarításaikat, most viszont már második helyen a magánorvosi ellátások szerepelnek, azon belül is a fogászat, a nőgyógyászati és a bőrgyógyászati ellátások. Tavaly az összbefizetések elérték a tízmilliárd forintot, ebből nyolcmilliárd forint volt az egyéni befizetés és kétmilliárd forint a munkáltatói támogatás. Idén a befizetések meghaladják a 12 milliárd forintot, és 2021-ben sem a munkáltatók voltak az aktívabbak, igaz, ők is növelték hozzájárulásaik összegét.

Hogyan változott az egyéni befizetések összege a 2019-es munkáltatói adókedvezmények változása után?

Azt látjuk, hogy az átlagos egyéni befizetések évente 140–150 ezer forint között alakulnak. Ez hatalmas ugrás, ahhoz képest, amikor a munkáltatói befizetések voltak a dominánsabbak, akkor 60-70 ezer forinttal támogatták a cégek a dolgozóikat. Persze drágulás is történt a magánegészségügyi szektorban, árat is emeltek a szolgáltatók, emiatt is emelkedhetett a befizetések összege. Az átlagos vásárlói kosárérték, amikor valaki egy-egy alkalommal egészségpénztári számláról költ, 30–40 ezer forint között alakul.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Az innovációkra mennyit fordítanak?

Nagyjából az árbevételünk 10 százalékát fordítjuk új informatikai technológiák fejlesztésére, de évről évre emelkedik ez az arány. Az egészségpénztári befizetések 28 százaléka az elmúlt tizenegy hónapban már az applikáción vagy webes felületen keresztül érkezett. Jövőre további változásokkal, újabb ügyfélbarát megoldásokkal, innovációkkal készülünk. Új funkció az egészségpénztári appban, hogy akár részletfizetést is kérhetnek már a felhasználók. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy fogászati ellátásról beküld egy 200 ezer forintos számlát, azt akár több részletben is visszaigényelheti a pénztári számlájáról.

Kik veszik igénybe a szolgáltatásaikat?

Az OTP Egészségpénztár taglétszáma 305 ezerre tehető, a vagyon meghaladja a 16 milliárd forintot is. Az új belépők korcsoportját éppen most elemeztük, és az látszik, hogy 70 százalékban a negyven évnél fiatalabbak használják a szolgáltatást, 17 százalékuk pedig 25 év alatti. November végéig 22 ezer új belépőnk volt, ami a többi pénztárhoz képest is kiemelkedő teljesítmény. Ugyanakkor kicsit aggódunk az egyik legfiatalabb, jövedelemmel rendelkező korosztály miatt, hiszen 2022. január 1-jétől a 25 év alattiaknak nem kell majd személyi jövedelemadót (szja) fizetniük, így ők, ha csatlakoznak az egészségpénztárhoz, de nem fizetnek szja-t, akkor az év végi adó-visszatérítést nem tudják majd igénybe venni, ami 750 ezer forint éves befizetés esetén akár 150 ezer forint is lehet. Magyarországon négymillióan fizetnek szja-t, a pénztárszövetség adatai szerint nagyjából 1,1 millió tagja van a hazai pénztáraknak. Az állampolgárok egynegyede jogosult lenne adó-visszatérítésre a pénztári befizetése után, de nem él a lehetősséggel. Az adó-visszatérítések egyébként fontos motivációt képeznek a befizetések kapcsán, nem véletlen, hogy a befizetések közel fele az év utolsó három hónapjában teljesül. Jellemzően december hónapban csaknem 2 milliárd forintot utalnak el pénztártagok, hogy a maximális adójóváírásra jogosultak legyenek. Ugyanakkor idén azt is látjuk, hogy lesz egy olyan kör, a kisebb jövedelműek, de több gyermeket nevelők, akiknek a jövő évi szja-visszatérítés miatt nem éri meg a maximális befizetés lehetőségét kihasználni. Bízunk benne, hogy a jövőre esedékes visszatérítéseket ők is befektetik majd. A szolgáltatásaink közül egyébként egyre többen keresik az egészségbiztosításokat is. Ezt a pénztártagok például egy nagyon jelképes összegért vehetik igénybe. A biztosítás keretében akár egyes képalkotó diagnosztikai szolgáltatások is igénybe vehetők, de 0–24 órás call center is van, ahol orvossal is tudnak konzultálni az ügyfelek, ha nem értik, mi van a leletükre írva.

Mennyire fordultak el a cégek az egészségpénztáraktól a korábbi években történt adóváltozások miatt?

A befizetések ötöde érkezik a munkáltatóktól, az elmúlt két évben azt tapasztaltuk, hogy lassan ugyan, de ismét elkezdett növekedni az arányuk. Ebben a pandémia fontos szerepet játszott, sok munkáltató ismerte fel, hogy az egészséges és motivált munkavállaló mennyivel nagyobb értéket lehet. A cégek köre nagyon vegyes, vannak multinacionális autóipari partnereink is, de számos ügyfelünknek csupán tíz alkalmazottja van, ám felismerte az egészségpénztári támogatások nyújtotta lehetőségeket. Jellemzően a munkáltatók inkább a célzott szolgáltatásokat választják, ami egy-egy szűrővizsgálatot foglal magában, ráadásul ennek a szolgáltatásnak az adóterhe 2022. január 1-jétől tovább csökken 33 százalékra.

Hogyan alakul a pénztártagok életútja?

Az ügyfelek korábban jellemezően öt-hat évig használták a számláikat, de most az látjuk, hogy zajlik egy nagy változás, generációváltás. Egyre többen vannak, akik maguk léptek be, nem a munkáltatójuk jóvoltából lettek tagok. Azt hangsúlyozni szeretném, hogy a nemfizető pénztártagok számlája nem szűnik meg azért, mert valaki hosszú ideig nem utal semmilyen összeget a számlájára, csak akkor, ha ezt kifejezetten kéri valaki.