Ahogyan az várható volt, ezúttal is tovább emelte az egyhetes betét kamatának mértékét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa, ám a legutóbbi két, 20-20 bázispontos emeléshez képest csütörtök reggel 30 bázispontos emelést hajtott végre a jegybank.

Így ma délelőtt 3,6 százalékos kamaton írták ki az eheti forinttendert, amelyre kora délután várják a pénzintézetek ajánlatait.

Fotó: Shutterstock

Ez sem volt meglepetés, hiszen Virág Barnabás, a jegybank alelnöke kedden, miután a monetáris tanács 30 bázisponttal, 2,4 százalékra emelte az alapkamat mértékét elmondta: az egyhetes betéti eszköz kamatának legalább az alapkamatéval azonos mértékű emelése indokolt.

„Az egyhetes betéti eszköz kamata az elmúlt hetekben az alapkamat szintje fölé emelkedett. A monetáris tanács a kamatfolyosó asszimetrikussá tételével bővítette a jegybank mozgásterét. A pénz- és árupiaci kockázatok fennállásáig a jegybank készen áll az egyhetes betéti eszköz kamatát tartósan az alapkamat fölött alakítani” – írta indoklásában a monetáris tanács kedden.

Igaz, Virág Barnabás a VG-nek adott legutóbbi interjújában arra is kitért, hogy nem fognak minden héten emelni.

Azt azonban mindenki biztosra veheti, hogy amikor helyzet lesz, akkor az MNB a kellő erővel fog fellépni annak kezelésében

– mondta akkor a jegybank alelnöke.

A keddi ülésén a monetáris tanács tovább tovább emelte, ugyanakkor szűkítette is a kamatfolyosót. Most a folyosó alsó szintjét adó egynapos jegybanki betét kamata – amelyet 80 bázisponttal emelt a héten az MNB – és az alapkamat is 2,4 százalékon áll, a felső szintet adó egynapos fedezett hitel és az egyhetes fedezett hitel pedig 30-30 bázispontos emeléssel 4,4 százalékra nőtt.

Az egyhetes betét kamata november közepén vált el az alapkamatétól, azóta heti emelésekkel 3,3 százalékosra hízott. A mostani emeléssel közelebb került ugyan a plafonhoz, de azt várhatóan nem éri majd el a monetáris tanács következő, januári üléséig.

Hogy pontosan mekkora összegben fogadott be a bankoktól a jegybank ezen a héten, azt délután 15 órakor közli az MNB. A múlt héten, 3,3 százalékos kamaton 8194 milliárd forintnyi összegnyi betétet fogadott be a jegybank, amely csak minimálisan marad el az egy héttel azelőtti mennyiségtől.