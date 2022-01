Több tízezerre is tehető majd azoknak a száma, akik a felsőoktatás iránt érdeklődnek és kilátogatnak január 13–15. között a 22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás és Vásárra. Tavaly a kiállítást a pandémia miatt online keretek között tartották, idén a háromnapos esemény előzetes regisztráció után, oltási igazolvánnyal, mindenki számára ismét nyitott, de online is követhető – mondta a VG-nek Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetségének (HÖOK) sajtófőnöke. Minden biztonsági intézkedést megtesznek, a rendezvényen 90 kiállító: számos felsőoktatási intézmény, nyelviskola, ösztöndíjprogramok képviselői várják az érdeklődőket. A korábbi években 50 ezren is érdeklődtek az esemény iránt, hasonló látogatói létszámra számítanak idén is.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Magyarország 2021-ben a GDP csaknem 1,2 százalékát fordította az egyetemekre, szemben a 0,8 százalékos uniós átlaggal; 2022-re a 650 milliárdos felsőoktatási előirányzat, kiegészítve a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközzel (RRF) és a Science Parkok 310 milliárdos évi keretével már a GDP 1,7 százalékát jelenti

– erről Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszélt korábban. Kiemelte: az egyetemek 2700 milliárd forintos fejlesztési igényt terjesztettek elő a következő évekre, a cél, hogy ezeket meg is valósítsák.

Tavaly 11 százalékkal többen jelentkeztek a felsőoktatásba, ugyanakkor Budai Marcell kiemelte, a tavalyi emelkedést a tavalyelőtti 20 százalékos visszaesés arányában kell értelmezni, hiszen 2020-ban ennyivel csökkent a jelentkezők száma. Ez a középfokú nyelvvizsga-követelménynek is köszönhető volt, amit tavaly a HÖOK javaslatára eltöröltek – tette hozzá Budai Marcell. Jelenleg nincs érvényben nyelvvizsga-amnesztia azok számára, akik mostanában diplomáznak, a nyáron vizsgázók esetében pedig még nem született döntés a nyelvvizsgamentességről. A hatályos rendelkezések szerint az, aki 2021. augusztus 31-ig végzett valamelyik felsőoktatási intézményben, átvehette diplomáját nyelvvizsga nélkül is.

Jelenleg a legdrágább képzés az állatorvosi, ahol 1 millió 450 ezer forintba kerül egy fél év, a legolcsóbb szakok a pénzügyi, számvitel szakok vagy kommunikációs szakok, ahol 200 ezer forint alatt is elérhetők a képzések. Budai Marcell kiemelte: az alapítványi fenntartásban működő intézmények kettős finanszírozásba kerültek, van egy alap- és a teljesítmény szerinti finanszírozásuk. Ugyanakkor

olyan indikátorokat határoztak meg számukra, hogy csökkenteni kell a lemorzsolódást, növelni kell a nyelvi kompetenciát, fejleszteni kell a hallgató szolgáltatásokat.

A kollégium kapacitásbővítése is több modellváltó intézmény tervei között szerepel. Ez már csak azért is fontos, mert Magyarországon csak a fővárosban 9-10 ezer plusz kollégiumi férőhelyre lenne szükség a meglévő 14 ezer mellett. Országosan 56-60 ezerre tehető a diákférőhelyek száma.