Az Audinál a korábbi évek hagyományainak megfelelően szünetelt a termelés az év végén, ezt az időszakot a szükséges karbantartási és átépítési feladatokkal töltötte a vállalat.

A motorgyártásban már újra elindult a munka, ezen a területen az átfogó termelési szünet 2021. december 27-től 2022. január 3-ig tartott.

A járműgyártás területén a tervezett termelési szünet 2021. december 20-tól 2022. január 17-ig tart – közölte a VG-vel az Audi Hungaria Zrt. A vállalat előrejelzései szerint idén a koronavírus és a félvezető-ellátás miatti bizonytalanságok továbbra is hatást gyakorolnak a járműiparra világszerte, így az Audi Hungaria termelésére is.

Mivel az elmúlt évet a kihívásokkal teli keretfeltételek ellenére stabil termelési eredménnyel zárták, bizakodva tekintenek a 2022-es esztendőre

– közölte a vállalat.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

A Magyar Suzuki Zrt. esztergomi gyárában 2021. december 23-án volt az utolsó termelési nap, és kedden indult újra a munka, vagyis 2021. december 24. és 2022. január 3. között volt a szokásos év végi karácsonyi leállás – közölte lapunk kérdésére a vállalat. Tájékoztatása szerint idén az európai zöldtörekvésekkel összhangban tovább bővül az Esztergomban gyártott hibridkínálat, év elején érkezik a Vitara, év közepén pedig az új S-Cross (strong) hibrid változata. Gyártástechnológiáját a saját mérnöki állománya bevonásával tervezi fejleszteni a cég a karbonsemlegesség irányába tett lépésekkel. A cégcsoport, így a Magyar Suzuki is, 2050-re mindenhol a világon karbonsemleges üzemekkel és termékportfólióval szeretne működni.

A Suzuki tavaly összesen 17 650 új személyautót helyezett forgalomba Magyarországon, ezzel 14,48 százalékos piaci részesedést szerzett az említett szegmensben, és hatodik éve piacvezető a személyautóknál.

A globális csiphiány a magyarországi autógyárat sem kímélte, emiatt tavaly többször átállt az esztergomi gyártás csökkentett, egy műszakos termelésre, május 25–28. között a Japánból érkező tengeri szállítmányok késése miatt volt egy műszakos gyártás, szeptemberben pedig két hétre teljesen leállt a munka. Decemberben is egy műszakban zajlott a termelés az év végi karácsonyi leállásig. Az Audi is hasonló nehézségekkel nézett szembe, a külső hatások miatt a gyártást nemcsak a megrendelési állományhoz, hanem az alkatrészellátási helyzethez is hozzá kellett igazítani. Ennek következtében az év során rövid időre le kellett állítani a termelést, műszaklemondások is előfordultak a motor- és a járműgyártás területén egyaránt. Például a félvezetőhiány miatt a június 28-i héten a vállalat járműgyárának legtöbb gyáregysége nem termelt. Bár a csiphiány még messze nem oldódott meg, ennek ellenére az említett két magyarországi autógyár termelése jelenleg zavartalan.