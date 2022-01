Megjelent az Oktatási Hivatal (OK) honlapján a 2022. május-júniusi érettségi vizsgák idején alkalmazandó egészségvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos szabályok. Az OH 19 pontban foglalta össze a tudnivalókat, ezek között a legfontosabbak, hogy az intézményeknek be kell tartani az egészségvédelmi szabályokat, többek között kézfertőtlenítőt kell biztosítani. Az egy tanteremben vizsgázók számát maximum 10 főben korlátozzák, 1,5 méteres távolság betartása mellett. Az esetleg védőmaszk viseléséről a vizsgaszervezők és a felügyelő tanárok számára az adott intézmény vezetője rendelkezhet. A maszk használata ajánlott de nem kötelező, írja az Oktatási Hivatal.

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A részletes szabályok a következők:

1. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben, valamint, hogy az egészségvédelmi szabályokat tartsák be.

2. Minden vizsgahelyszínen biztosítani kell a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt. Kérjük, ennek rendszeres használatára hívják fel a vizsgára felügyelők és a vizsgázók figyelmét is.

3. A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (max. 10 fő) valamint a minimum 1,5 m távolság biztosítása szükséges. Az írásbeli vizsga megszervezésekor, beosztásakor és a vizsgaterem berendezésekor ezek betartására kiemelt figyelemmel kell lenni.

4. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.

5. Az érintett iskolaépületekben a belépés általános és helyi szabályai érvényesek.

6. A védőmaszk viseléséről a vizsgaszervezők és a felügyelő tanárok számára az adott intézmény vezetője rendelkezik.

7. A védőmaszk viseléséről a vizsgázók számára az vizsgák előtt és után adott intézmény vezetője rendelkezik. Az írásbeli vizsga alatt a maszkviselés a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező.

8. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig csak egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a helyén kell várakoznia.

9. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgadolgozat leadása után a vizsgázók a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét.

10. A vizsgaszervezők feladata, hogy vizsgahelyszínenként gondoskodjanak legalább egy vizsgaterem és felügyelői létszám szükség szerinti bevonásáról arra az esetre, amennyiben valamely vizsgacsoportot előre nem látott okok miatt két részre kellene bontani. A vizsgadolgozatok megtekintésekor:

11. A megtekintés során az intézmények munkatársai, valamint a megtekintésre érkezők számára a védőmaszk viseléséről az adott intézmény vezetője rendelkezik.

12. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét. Emellett – ahol ehhez a feltételek megteremthetők – megengedett a vizsgadolgozat beszkennelése és elektronikusan elküldése a vizsgázónak. Az érettségi szóbeli vizsgák lebonyolításában:

13. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt, a vizsgák alatt és után a vizsgázók az épületben és a várakozó helyiségekben ne csoportosuljanak, az egészségvédelmi szabályokat tartsák be.

14. Minden vizsgahelyszínen biztosítani kell a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt. Kérjük, ennek rendszeres használatára hívják fel a vizsgáztatók, a vizsgán közreműködők és a vizsgázók figyelmét is.

15. A vizsgateremben a jelen lévő személyek között a minimum 1,5 m távolság biztosítása szükséges. A szóbeli vizsga megszervezésekor beosztásakor és a vizsgaterem berendezésekor ennek betartására kiemelt figyelemmel kell lenni.

16. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.

17. Az érintett iskolaépületekben a belépés általános és helyi szabályai érvényesek.

18. A védőmaszk viseléséről a vizsgázók és a vizsgáztatók számára a vizsgák előtt és után adott intézmény vezetője rendelkezik. A szóbeli vizsga alatt a maszkviselés a vizsga közreműködői és a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező.

19. Javasolt, hogy a vizsgaelnök a vizsgaszabályzat 35. § (1) bekezdésében szabályozott jogával élve – az egészségügyi kockázatra való tekintettel – a vizsga nyilvánosságát zárja ki.