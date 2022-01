Már élelmiszert, ruházatot, játékot, virágot, állateledelt és gyógyszertári termékeket is házhoz szállítanak több száz üzletből a NetPincérből lett Foodpanda és a Wolt futárai.

Sok futár csak másodállásban csinálja

A VG érdeklődésére Sabjányi László, a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a koronavírus miatti járványhelyzet felgyorsította azt a dinamikus növekedést, amellyel a magyarországi piacon 2018-ban megjelent cég az eredeti üzleti terveiben is számolt, de nem kizárólag a pandémia hatásait látják az intenzív terjeszkedésben. Míg 2019-ben körülbelül 500 éttermi partnerrel működött együtt a cég, ma már 23 városban több mint 3,5 ezerrel, és mintegy 6,5 ezer futár partnere van.

A leggyorsabban 2020 tavaszán nőtt a cég, amikor a járványhelyzet alatti lezárások miatt hirtelen megnőtt a hozzá csatlakozni kívánó éttermek száma, és a futármunka is népszerűbbé vált, több ezer új futárra lett szükség országszerte.

A futárokat egyébként a Wolt és a Foodpanda is szerződéses partnerként, azaz nem munkavállalóként, hanem alvállalkozóként foglalkoztatja. Sok futár számára e munka csak kiegészítő jövedelemszerzés.A Foodpanda színeiben több mint négyezer biciklis, robogós és autós futár rója az utcákat 35 városban, míg a szolgáltatásuk ma már 900-nál is több településen érhető el – tudta meg a VG Blaumann Debórától, a társaság marketingigazgatójától.

Ebből nőnek: minden negyedik magyar felnőtt rendel a Foodpandától

A cégnek 6,5 ezer szerződött partnere van, ezek éttermek és egyéb üzletek, amelyeknek a vállalat több mint kétmilliós megrendelői bázisa jelentős forgalmat generál. A Foodpanda illetékesének tájékoztatása szerint a felnőtt hazai lakosság több mint 25 százaléka a felhasználójuk, az utóbbi egy évben az átlagos kosárérték pedig 6 százalékkal nőtt.

A növekedés egyik oka a bővülő kínálat, egy másik pedig a nagyobb értékű termékek megjelenése, hiszen már nemcsak ebédet és vacsorát, hanem más élelmiszereket, továbbá például kozmetikai és patikai termékeket, étrend-kiegészítőket, vagy éppen virágot is házhoz rendelhetnek a vevők.

Örülnek a SZÉP-kártyának

A cégek a SZÉP-kártya felhasználási körének kiterjesztéséhez is komoly reményeket fűznek. Mint a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, a változásnak sokan örülnek. Az idén tovább bővül a cég applikációjából elérhető üzletek köre, a Wolt Market szolgáltatásai pedig még ebben az évben újabb vidéki városokban lesznek elérhetők. A napi működést a koronavírus-járvány egyébként már kevésbé befolyásolja, jelenleg a gyógyszertári megrendeléseknél érzékelteti leginkább a hatását: a leggyakrabban rendelt termék a Covid-antigénteszt – mondta Sabjányi László.

A Foodpanda tavaly, miközben megerősítette piacvezető pozícióját az ételkiszállítási piacon, határozott lépéseket tett, hogy az online élelmiszerüzletek között is piacvezetővé váljon.

Kiemelt jelentőségű számára saját élelmiszerüzlet-hálózata, a Panda Market további bővítése, tizenhárom raktárán felül pedig hamarosan újabbakkal rendelkezik további vidéki városokban. Ezenkívül a nagyobb partnereinek (Tesco, Penny, BioTech USA, The Body Shop) további boltjaival kíván együttműködni, e téren az országos elérhetőség a célja. Emellett bővítené üzleti partnereinek körét és ezzel a termékkategóriák számát is, ahogyan tavaly ősszel, amikor együttműködésre lépett például az Alma és a Gyöngy Patika hálózatával. A Foodpanda az idén arra koncentrál, hogy továbbfejlessze logisztikai szolgáltatásait és gyorskereskedelmét, illetve hogy ezeket külső partnereknek, például webshopok számára is elérhetővé tegye – közölte Blaumann Debóra.