A 25 éven aluliak szja-mentessége és a minimálbér emelkedése következtében a diákmunka is jóval kedvezőbbé válik 2022-ben, az átlagos nettó órabérek akár 200 forinttal is emelkedhetnek – mondja Kott Zoltán, a Meló-Diák elnök-vezérigazgatója.

A 25 év alattiak számára bevezetett kedvezmény a diák munkavállalókat is érinti, akiknek túlnyomó többsége ebbe a korosztályba tartozik. Az iskolaszövetkezetek keretében végzett diákmunka esetében a bruttó béreket eddig is csupán az szja terhelte, így a munkát vállaló tanulók nettó bére jelentősen emelkedhet az idén – hangsúlyozza Kott Zoltán.

Fotó: Balázs Attila

A megkérdezettek diákok 77 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nagyon örül az szja elengedésének, 40 százalékuk pedig azt mondta, hogy szívesebben vállal munkát, ha a bérét egyáltalán nem terheli adó.

A diákokat kedvezően érinti a minimálbér emelése is, aminek eredményeként

az órabér már sehol nem lehet 1150 forintnál kevesebb, a legalább középfokú végzettséget igénylő munkák esetében pedig legalább 1495 forint.

A diák munkavállalóknak kínált átlagos bruttó órabérek 2021-ben a Meló-Diák adatai szerint a fizikai és a hagyományos irodai munkakörökben, valamint a vendéglátás területén is bruttó 1200 és 1300 forint között mozogtak, az IT-ismereteket is igénylő irodai munkáknál pedig 1700 forint fölött voltak. Ezek az összegek az idén már nettónak számítanak és a minimálbér-emelés miatt várhatóan nőnek is, így a nettó órabérek átlagosan akár 200 forinttal is meghaladhatják az egy évvel korábbit.