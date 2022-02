Pozitív meglepetést jelentettek a legfrissebb ipari adatok – közölte Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági üzletágvezetője, aki elárulta, az éves alapú termelési adatokban kismértékű visszaesésre számítottak, ehhez képest érdemi, 5 százalék feletti növekedés következett be az előző év azonos időszakához képest.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A vártnál kedvezőbb adat vélhetően két tényezőre vezethető vissza – a pontos ok egyelőre nem ismert, hiszen az első becslésnél a KSH még nem közli a részletes adatokat. Bár a járműgyártás teljesítménye még decemberben is kedvezőtlenül alakult, az éves alapú visszaesés az előző hónapokban tapasztaltnál kisebb lehetett. Lehetséges azonban az is, hogy a többi iparág vártnál gyorsabb termelésbővülése húzta felfelé az ipar termelését. A decemberi kedvező adat jó jel lehet a 2022-es teljesítményre vonatkozóan is: ha a járműgyártást érintő alapanyaghiány mérséklődik, az jelentősen javítani tudja az ágazat termelését, ami így húzóerőt jelenthet a GDP szempontjából is. Ez azonban a másik oldalról kockázat is: az alapanyaghiány és a szállítási nehézségek súlyosbodása visszább is vetheti az idei gazdasági növekedést

– mondta a szakember.

Az ipari termelés szintjét figyelve továbbra is elmondható, hogy olyan, mintha egy üvegplafon lenne a termelési szint felett, amelyen nem tud áttörni a mutató. Ennek oka továbbra is az, hogy az iparvállalatok – főleg az autógyártás területén – ellátási problémával küzdenek. Amíg nem javul érdemben a globális félvezetőhiány, addig az ipar aligha lesz képes dinamikus növekedést bemutatni – szögezte le Virovácz Péter, az ING vezető elemzője, aki úgy véli, az éves összevetésben mutatott 5,8 százalékos decemberi termelésbővülés egyrészt a több munkanappal hozható összhangba, másrészt pedig a tavalyi év alacsony bázisával.

2022-re előretekintve mindenképpen biztató, hogy a megszokottnál alacsonyabb kapacitással működő húzóágazatok mellett is képes volt a magyar ipar relatíve stabilan teljesíteni. Amennyiben a kisebb ágazatok jó teljesítménye fennmarad, és az év második felében az ellátási, szállítási problémák oldódásával az autógyártás és az elektronikai ipar is vissza tud térni a válság előtti kapacitáskihasználtságra, úgy az idén dinamikus növekedést produkálhat a magyar ipar, áttörve végre azt a bizonyos üvegplafont

– jelentette ki.

A félvezetők és más alkatrészek hiánya nélkül az ipari termelés volumene akár 6-8 százalékkal is meghaladhatná a jelenlegi szintet – hangsúlyozta Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője. Hozzátette, a következő hónapokban újra növekedési pályára állhat az ipari termelés, azonban a félvezetőhiány még sokáig fennmaradhat, de fokozatos javulásra lehet számítani. Élénkítheti az ipart az elhalasztott kereslet megjelenése, valamint a készletek feltöltése is, így fokozatos élénkülésre számít az ipari termelésben, amit új kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat.

Az idén 5,5 százalékos növekedésre számítunk a tavalyi 9,6 százalék után

– árulta el a szakember.