Idén is összeállították a világ egyik legismertebb és legelismertebb turisztikai toplistáját, a TripAdvisor Travelers’ Choice Awards személyes tapasztalatokon, vendégértékeléseken alapuló rangsorát.

A legnépszerűbb úti cél 2022-ben a jelenleg is zajló impozáns világkiállításnak is helyet adó Dubaj lett, magabiztosan megelőzve olyan örökzöld, bakancslistás városokat, mint London, Róma és Párizs.

Az álom úti célok tízes listáján két mexikói turistaparadicsom is szerepel, Cancún és Cabo San Lucas, valamint az Indonéziához tartozó Bali szigete. Az élbolyt az egyiptomi Hurghada zárja, előtte még Kréta és Isztambul szerepel a sorban, valamennyi város és sziget jól ismert és népszerű, a magyar utazók számára is könnyen elérhető desztináció.

Az újdonságokra vágyók a trendi, feltörekvő, egyre felkapottabb, egyre többet emlegetett, és mindenekelőtt a növekvő elismertségű helyek közül szemezgethetnek a TripAdvisor vendégértékeléseinek alapján összeállított ajánlólistából. A helyi turisztikai attrakciók gazdagságáról és nívójáról, az adott terület szálláshelykínálatáról és gasztronómiájáról az értékelések összeadódnak, és az összes tényezőt figyelembe véve rajzolódik ki az évi sorrend. A 2022-es év díjazottjainak sorrendje a 2020. november és 2021. október közötti időszakban leadott értékelésekből állt össze.

A felkapott, trendi úti célok közé két görög és két spanyol sziget is bejutott: Rodosz és Szantorini, valamint a listavezető Mallorca és a lista közepén szereplő Ibiza sok magyar utazási iroda ajánlatában szerepelt eddig is, és vélhetően szerepel majd az idén is. A horvátországi ékszerdoboz város, Dubrovnik évtizedek óta az autós turisták kedvelt célpontja, az ugyancsak népszerű törökországi utazási csomagban pedig a 2022-es listán szereplő Göreme lehet új vonzerő. A trendi úti célok között is van mexikói, sőt brazíliai és egy tanzániai helyszín is, az egzotikus helyeket kedvelők nagy örömére.

Az Egyesült Államok legkedveltebb destinációi önálló listát kaptak, segítve az amerikai utazást tervezőket.

Idén először öt tematikus rangsorral is kedveskedik a TripAdvisor, méghozzá az ételek, a városok, a síelés, a napfény és a természeti csodák alapján válogatva a csomagokat. A gasztronómiai élményeket keresőknek mindenekelőtt Róma, London és Párizs meglátogatását ajánlják 2022-ben. A nemzeti parkok listáját a Costa Rica-i Arenal vulkán Nemzeti Park, az indiai Jim Corbett és a tanzániai Serengeti Nemzeti Park vezeti. A síelőknek a svájci Zermatt, a városlátogató turistáknak Dubaj, a napfény szerelmeseinek pedig Cancún a legígéretesebb hely 2022-ben a TripAdvisor ajánlata szerint.

A világ egyik legnagyobb, havonta több százmillió látogatóval működő utazási platformja, a hiteles és a nagyszámú vendégértékelés miatt népszerű TripAdvisor ajánlólistáinak jelentős hatást és rangot tulajdonítanak szakmai körökben is. Tavaly két szálloda, a Hotel Clark Budapest a 20., míg a Hotel Parlament a 23. helyen szerepelt a listán, amelynek élén 2017-ben állt már budapesti szálloda, nevezetesen a világ legjobbjának választott Aria Hotel.