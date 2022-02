A Magyar Turizmus Kártya, a HungaryCard országos lefedettségével a világon egyedülálló módon támogatja a hazai idegenforgalmat. A programban közel ezer szolgáltató partner vesz már részt, a kártyatulajdonosok számára nem ritkák az 50–100 százalékos kedvezmények sem.

Az első kártyát 1995-ben bocsátották ki, azóta évi 18-20 ezer darabot is kiállítanak

– közölte a VG kérdésére Gál Gábor, a kiadó Hotelinfo Kft. ügyvezető igazgatója. A pandémia a cég életére is hatással volt, az elmúlt két évben a korlátozások következtében csökkent a vásárlói kör, és megrekedt az értékesítési volumenben korábban elért évi 10-15 százalékos emelkedés, de tavasztól újra növekedésre számítanak.

Az eddigi időszakot arra használták, hogy fejlesszék a digitális rendszerüket és bővítsék a partnereik listáját.

A marketinghez azonban több forrásra lenne szüksége a cégnek, hogy a kártya híre eljusson a belföldön kirándulni vágyókhoz is. A térségi, a regionális és a nemzetközi városkártyák – mint a Budapest Card – elsősorban a külföldieknek szólnak, a HungaryCard célközönsége viszont kifejezetten a hazai turista.

Fotó: Kovács Tamás

A kártyához jár egy kiadvány is, amely ötlettárként funkcionál. A felhasználók számos múzeumba ingyenesen léphetnek be, és kedvenc kiállítóhelyeikre akár bérletet is válthatnak. A kijelölt szállodákban és vendéglátó egységekben 10–30 százalékos kedvezményre jogosít a kártya felmutatása.

Az ügyvezető szerint a családok akár 30-40 ezer forintot is spórolhatnak egy wellnesshétvégén.

Fél áron látogathatók a strandok, a gyógyfürdők, a színházak, a hangversenyek, a kalandparkok, a fesztiválok. Szintén fél áron lehet hozzájutni a vasút-, a busz-, a Mahart- és a Bahart-jegyekhez, valamint a nosztalgiavonatokon utazásra is érvényesíthető a kedvezmény. Az autópálya-matrica akciósan vásárolható meg a kártyával, amely a Magyar Autóklubnál kerékcserére, valamint vezetéstechnikai tréningre is felhasználható. A kártyakibocsátó partnerei között rekreációs szolgáltatást nyújtó egészségközpontok is szerepelnek, például

masszázsra vagy gyógytornára is igénybe lehet venni a kedvezményeket, emellett aktív pihenésre és sportolásra is ajánlanak alternatívákat.

Ha valahol a jogosultság ellenére nem fogadnák el a kártyát, a kibocsátó cég garanciát vállal az azonnali kártalanításra, a tapasztalatok szerint azonban ilyen nem fordulhat elő, mert a szolgáltatók tudatába már beépült a kártya léte, és azt szeretnék, ha a fogyasztók is tisztában lennének a lehetőségeikkel.

A turizmuskártya alapcsomagját 12 ezer, a pluszt pedig 20 ezer forintos áron kínálják. A kártya a korábbi, január 31-i lejárattal szemben most már az aktiválástól számított 365 napig érvényes, átruházható, és általában két felnőtt részére biztosítja a kedvezményeket. Az ügyvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy

nemcsak magánszemélyek, hanem cégek is megvásárolhatják a munkavállalóiknak a kártyát cafeteriajuttatásként.

Sokan a jelenleg forgalomban lévő kétmillió SZÉP-kártya kiegészítőjeként is használják, amely erősíti a vásárlói értéket. A legtöbb kártyát a karácsony előtti és a május–júniusi nyaralást megelőző időszakban értékesítik.

A Magyar Turizmus Kártya kiadójának legfőbb idei üzleti célja, hogy eljussanak a nagyvállalatokhoz is. Több kisebb cégnél, illetve beszállítónál már jelen vannak, mint például az Astrotech, a Hanon Systems, a Lighttech, a Nilfisk, a Wonderduck Agency, a Valasek, a Duna Elektronika és a Rogers Hungary. Szakmailag pedig azt szeretnék elérni, hogy a HungaryCardot SZÉP-kártyával is meg lehessen vásárolni. A kulturális kedvezményeket még tovább fejlesztenék, a múzeumok és színházak terén sok lehetőséget látnak. Idén például már az összes kastélyba félárú a belépés a kártya tulajdonosainak.

Örülünk, hogy sok partnertől kapunk pozitív visszajelzést, hogy jönnek a vendégek a kártyával. Néhány színház például azt közölte, hogy a különösen nehéz januári időszakban látványos volt a kártyával érkezők száma

– számolt be az ügyvezető.

Sokan használják a közlekedési kedvezményeket, és a szabadulószobák is egyre népszerűbbek.

A kártyatulajdonosok nagyon szeretik a budapesti gyógyfürdőket,

a Miskolctapolca Barlangfürdőt, a Gödöllői Királyi Kastélyt, az egri Dobó István Vármúzeumot vagy a Csontváry Múzeumot, de a Margitszigeti és a Városmajori Szabadtéri Színpad, az Aquaworld, a bringóhintó és a balatoni hajózás is kedvelt attrakció – tudtuk meg.