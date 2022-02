A viharos szél veszélye miatt több megyében másodfokú riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön kora délután. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint jelenleg az ország északi határához közeli járásokra adták ki a másodfokú riasztást.

A nap folyamán akár Budapestre, továbbá Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád és Veszprém megye járásaira adhatnak ki másodfokú riasztást.

Emellett csaknem az egész országban elsőfokú a veszélyjelzés az erős szél miatt. Az északi megyékben a zivatarveszély miatt is elsőfokú riasztások vannak érvényben. Délután északnyugat felől hidegfront érkezik, a szél egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira fordul és viharossá fokozódik (ennek a délnyugati tájakon kisebb a valószínűsége). A legerősebb széllökések 65-90 kilométer/óra között alakulhatnak, de gomolyfelhők környezetében - főként északnyugaton, északon - akár a 100 kilométer/órát is meghaladhatják. Még éjfél környékén is nagyobb területen fordulhatnak elő viharos széllökések, csak péntekre virradóra veszít erejéből a légmozgás.

Miskolcon a viharos szélben egy kidőlt fa sebesített meg súlyosan egy idős nőt az MTI értesülései szerint.

A hétvégére sem lesz jobb idő: borúsabb és kissé hűvösebb idő várható a hétvégén. Csapadékra is készülni kell, továbbá hajnalban mínuszok is lesznek, a maximumok pedig jellemzően plusz 10 Celsius-fok körül alakulnak majd – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Fotó: Bencsik Ádám

A brutális erejű szél a nyugati országokra már lecsapott: Csehországban több mint 300 ezer háztartás volt csütörtökön délben áram nélkül az országon átvonuló rendkívül erős szélvihar miatt. A kora reggeli helyzethez képest az áram nélküli háztartások száma megháromszorozódott - jelentette a közszolgálati hírtelevízió az áramszolgáltatókra hivatkozva. A viharos szél néhány helyen tetőket tépett le, a kidőlt fák és a nem rögzített, ezért a vihar által felkapott kisebb-nagyobb tárgyak parkoló autókat rongáltak meg.

A viharos szél már januárban is komoly gondokat okozott, nem csak a városokban, de a mezőgazdaságban is. Az akkori kártérítések a szélrekorddal együtt szintén rekordokat dönthetnek.