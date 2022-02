Minden országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló határidőre leadta a vagyonnyilatkozatát - közölte az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke. Hargitai János elmondta, hogy összesen 198 honatya és 12 nemzetiségi szószóló tett eleget a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a január 31-ei határidőig. Ők nem csak a saját, hanem a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuknak, illetve gyermekeiknek a vagyonnyilatkozatát is elkészítették.

A vonatkozó jogszabály értelmében az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók saját vagyonnyilatkozata nyilvános, a családtagoké azonban nem. Előbbiek február 1-től megtekinthetők az Országgyűlés honlapján a képviselő, illetve a szószóló neve alatt.

A törvények szerint további számos állami tisztségviselőt is vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terhel, amelynek az érintettek szintén megfeleltek. Így az

Állami Számvevőszék elnöke és alelnökei,

a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és elnökhelyettesei, a versenytanács tagjai,

a Költségvetési Tanács elnöke, a Közbeszerzési Hatóság Tanácsának elnöke és tagjai,

a legfőbb ügyész és helyettesei,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnökei, a Monetáris Tanács tagjai, valamint a felügyelő bizottság tagjai,

illetve a médiatanács elnöke és tagjai is

bevallották a vagyoni helyzetüket a 2021-es év után. A dokumentumok ugyancsak nyilvánosak, ezek szintén február 1-től tekinthetők meg az Országgyűlés honlapján a tisztségviselő neve alatt. A családtagjaikét ugyancsak zártként kezelik.

Fontos kitétel, hogy a friss bevallásoknak a megelőző év december 31-i vagyoni állapotokat kell tükrözniük. Vagyis most éjfél után a 2021. év végi helyzetét ismerheti meg a nyilvánosság az állami vezetőknek és a képviselőknek. Szokásos módon az idén sem várta meg mindenki, hogy a Mentelmi bizottság nulla órakor közzé tegye az Országgyűlés honlapján a beszámolókat: Áder János leköszönő köztársasági elnök, Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje, vagy például Ungár Péter, az LMP titkára is hamarabb nyilvánosságra hozta a maga bevallását.

Fotó: Teknős Miklós / VG

Áder Jánosnak továbbra is három, két budapesti és egy kisoroszi ingatlanban van tulajdonrésze, a legutóbbi tulajdonszerzése 2019-es. Az ehhez kapcsolódó lakásvásárlási hitele 37 millió forintra csökkent az egy évvel korábbi 41 millió forintról. Forint folyószámláján több mint 33 millió forint gyűlt össze, tavaly 27,5 millió forint szerepelt ezen a soron. Az államfőnek ezen kívül van euró alapú életbiztosítása (23 458 euró), tartós befektetési értékpapírszámlája (1 526 112 forint) és devizaszámlája (34 120 euró, valamint 1690 dollár).

Orbán Viktor miniszterelnök vagyoni helyzetében nem következett be számottevő eltérés egy év alatt. Továbbra is egy budapesti és egy felcsúti ingatlan kapcsán bír tulajdonrésszel. Kisebb változás viszont, hogy a feleségével, Lévai Anikóval 2002-ben közösen felvett 20 millió forintos jelzáloghitelt visszafizette. Ez a 2020 végére fennmaradt 882 ezer forint kölcsön törlesztését jelentette 2021-ben. Így hitelintézettel szembeni tartozása nincs.

Kövér László házelnök egy szigetszentmiklósi családi ház felével rendelkezik. Hitelintézeti számlakövetelése 3 millió forintról 5-re változott, hitelintézettel szembeni tartozása pedig tízmillióról 9 millió közelébe apadt. Továbbra is megvan a 2014-ben vásárolt Skoda Superb autója.

Matolcsy György jegybankelnök vagyonnyilatkozata nem tartogat meglepetéseket. A balatonakarattyai családi ház maradt az egyedüli ingatlanja, a havi bruttó jövedelmében és a cafeteria kondícióiban sincs érdemi változás. Polt Péter legfőbb ügyésznek hét ingatlanban van része. A hitelintézeti számlakövetelése 12 millió forintról 25,5 millióra pattant vissza. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől oktatás és kutatási tevékenységre 2021-ben nettó 7,3 millió forintot kapott, szerzői jogdíjként további 850 ezret. Legfőbb ügyészként 2021-ben nettó 30,56 millió forint jövedelme volt, ami lényegesen kevesebb a 2020-as nettó 39 millió forintnál.

A kormánytagok is összegezték a vagyoni helyzetüket. Rogán Antal kabinetminiszternek megvannak a szakonyfalui földjei, takarékbetétben elhelyezett megtakarítása azonban 822-ről 616 millió forintra csökkent. Találmány hasznosítási díjból már 408 millió forint eseti bevétele származott, ami jócskán felülmúlja a korábbi bruttó 157,8 millió forintos összeget. A kifizető a Mobilsign Kft., a cég olyan technológiát kínál, amely képes biztonságosan azonosítani egy elektronikus eszközön használt kézi aláírást. Magánszemélyekkel szembeni tartozásként csaknem 18 millió forintot tüntetett fel.

A miniszteri pozíciójából a köztársasági elnöki jelöltség miatt távozó Novák Katalin több budapesti és szegedi ingatlanban, illetve egy balatonlellei üdülőben bír tulajdonrésszel. Hitelintézeti számlakövetelése 29 millió forint, a foglalkozásából származó jövedelmén felül pedig ingatlan bérbeadásból is származik bevétele. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter két XI. kerületi ingatlan tulajdonosa és mintegy 120 ezer svájci frank hitelt törleszt 2008 óta. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szülei felé tartozik 30 millió forinttal. Ingatlanhelyzete változatlan: győri, balatonedericsi ingatlanok és a dunakeszi otthona van a nevén.

A kormányoldal mellett az ellenzéki tömb tagjai is jelentettek. Gyurcsány Ferenc DK-elnök árfolyamértéken számítva csaknem egymilliárd összegű értékpapírról számolt be. A több mint 928 millió forint százmillióval haladja meg az egy évvel ezelőtti 823 milliós szintet. A friss bevallásában ott van a már jól ismert pápai és a kötcsei ingatlan. Az egykori miniszterelnök korábban 225 milliós lakásvásárlás foglaló-előlegről számolt be, ami most 348 millióra módosult. Továbbá 42 millió forintot kölcsön adott. Egy magánszemélynek 17 milliót, 25-öt pedig a DK-nak, amelynek még 47 millió vissza nem térítendő támogatást is kiutalt. Hitelintézettel szembeni tartozásnál az 58 millió forintos bankhitel és egy értékpapír fedezetű 214 milliós hitelt helyett ezúttal 60 és 288,5 millió szerepel. A vállalkozásból (Altus Portfólió Kft.) kivont jövedelme egyre vékonyodik: a 2020-as 55,5 millió forint után már csak mintegy 6 milliója származott ebből. Két éve ugyanez még csaknem 240 millió forint volt.

Jakab Péter, a Jobbik elnök-frakcióvezetője a miskolci lakóházán túl 2,5 millió forint készpénzről számolt be. Ez számottevő mínusz az eddig ismert 4,1 millió forinthoz képest. Igaz, 2020-ban még nulla forint szerepelt ugyanitt. A juttatások taglalásából látszik, hogy ahogy eddig, jelenleg is irodát bérel Miskolcon és Ózdon, Budapesten pedig lakást.

Tóth Bertalan MSZP-elnöknek 2021-ben nem gyarapodott az ingatlanjainak száma, legutóbb 2020 nyarán tett szert egy pécsi, 154 négyzetméteres családi ház felére. Ezzel öt ingatlan köthető hozzá. A személygépkocsiját viszont lecserélte, a bérelt VW Sharan helyett 2021 márciusa óta egy VW Tiguan modellt használ. Az életbiztosításainál is némileg magasabb összeg szerepel: 3 millió forint és 72,6 ezer euróval szemben 3,5 millió forint és 75 ezer euró. Más szerződés alapján fennálló pénzkövetelésének összeg 7,7 millióra 9 millióra emelkedett. A szocialista politikusnak nem változtak a gazdasági érdekeltségei, övé a Bonus Kft. 60 százaléka, illetve a Dr. Tóth Ügyvédi Iroda 100 százaléka. Szabó Tímea Párbeszéd-társelnök két óbudai társasházi lakásban tulajdonos. A pénzintézettel szembeni tartozása 7,3 millióról 6,4 millióra csökkent. Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke egy új Toyota Corolla személyautót vásárolt tavaly tavasszal. A Kia Ceed-jét megtartotta. Ugyanazok az ingatlanok (Szuhafőn kettő, Budapesten egy), és ugyanannyi államkötvény (8 millió forint) van a nevén.