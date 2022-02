Magyarország az orosz–magyar gázszállítási szerződésben szereplő mennyiség emeléséről is szeretne tárgyalni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Moszkvában az MTI tudósítása szerint. Vlagyimir Putyin orosz elnök, Orbán Viktort fogadva kijelentette, biztonságot, hosszú távú stabilitást nyújt Magyarországnak a 2036-ig szóló orosz–magyar gázszállítási szerződés. Azt is fontosnak nevezte, hogy Magyarország jóval olcsóbban vásárolja a gázt, mint a világpiaci ár.

Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV

Orbán Viktor szintén nagyon fontosnak nevezte a megállapodást, és jelezte, hogy szeretne az abban szereplő mennyiség mértékének megemeléséről is tárgyalni. Köszönetét fejezte ki vendéglátójának a koronavírus elleni vakcinák szállítását illetően is, és hangoztatta, hogy az orosz oltóanyaggal 900 ezer magyart oltottak be.

Ukrajnával kapcsolatban Orbán Viktor a látogatását békemissziónak is nevezte, és jelezte: „az Európai Unió részéről készen állunk egy ésszerű megállapodásra, az EU egyetlen vezetője sem akar háborút."

