Akár több milliárd forintra is rúghat az ukrán menekültek megsegítésére szánt adományok összege a legnagyobb magyar segélyszervezetek tájékoztatása alapján, de a nem pénzbeli felajánlások is egészen elképesztő méreteket öltenek. Csak a Vöröskeresztnek több mint 140 vállalkozás jelezte együttműködési szándékát, de sokan segítenek önkéntesként is. A felajánlott szálláshelyek száma pedig csak a múlt héten volt 4400. Segélyszervezetek számoltak be az orosz-ukrán háború miatt menekülni kényszerülők segítésének jelenlegi helyzetéről.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Az ENSZ adatai szerint már mintegy 10 millióan menekültek át az ukrán határon a háború kezdete óta. Magyarországra pedig jelenleg is többezren kelnek át naponta. Március elején még közel 18 500 belépőt regisztráltak a magyar-ukrán határon, de a hónap vége felé ez a szám egyre csökken; március 22-én 6534-en léptek az ország területére a police.hu adatai alapján. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatása is mutatja a beérkező tömeg mérséklődését. Beregsurányban korábban naponta 1500-1900-an jelentek meg a szervezetnél, míg a március 19-ei hétvégén számuk már 500 alá csökkent.

A kormány által 500-500 millió forinttal támogatott segélyszervezetek több csatornán, számos ellátási helyszínen segítik a hazánkba főként Ukrajna belsejéből érkező menekülteket. Közvetlenül a határnál, illetve az átlépést követő teendőkben is. Rengeteg feladattal jár többek között azoknak az integrációja, akik tartós magyarországi letelepedést terveznek. Számuk akár több tízezer is lehet, ám ez a szándék tömegesen egyelőre nem jelentkezik; a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenleg néhány tucat emberrel dolgozik együtt e tekintetben, melynek során az egészségügyi ellátás, munka, iskoláztatás és más ellátás megszervezése a cél.

Az ország egy emberként fogott össze a menekültek ügyében. A menekültek megsegítésére szánt összeg több milliárd forintra is rúghat.

A Vöröskereszthez adományvonalon, számlaszámon és a honlapon keresztül eddig több mint 500 millió forint érkezett, de a Református Szeretetszolgálat is többszáz milliós adományról számolt be. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adományainak összege meghaladta a 600 milliót, de a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz is 280 milliós felajánlás érkezett kevesebb mint egy hónap alatt, ami még az adományvonal bevételével is ki fog egészülni.

A tárgyi felajánlások is egészen elképesztő mértékűek. A Baptista Szeretetszolgálat legalább félmilliárdra becsüli a természetbeni felajánlások értékét, a Vöröskeresztnek pedig több mint 140 vállalkozás jelezte együttműködési vagy foglalkoztatási szándékát. Emellett sokan segítenek önkéntes munkájuk által. A felajánlott szálláshelyek száma pedig csak a múlt héten 4400 volt. Sokan küldtek tartós élelmiszereket, higiénés termékeket, pelenkákat, kiságyakat, babaholmikat. Kárpátaljára már több mint 120 tonna tárgyi adomány került a Magyar református Szeretetszolgálat által.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A leghasznosabb segítség ugyanakkor továbbra is a készpénz, hisz abból azt lehet beszerezni, amire az adott időszakban a legnagyobb szükség van. A Magyar Református Szeretetszolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat, valamint a Magyar Vöröskereszt továbbra is várja a felajánlásokat. Az adományozás módjairól a kormány ezen az oldalon nyújt tájékoztatást.

Nem tudhatjuk, meddig fog tartani a háború, így nehéz a jövőbe tekinteni. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál arra számítanak, hogy a menekültek száma idővel lecseng, ahogy ezt a korábbi katasztrófák tapasztalatai mutatták. Az Ökumenikus Segélyszervezet a harcok eszkalálódásával egyenesen arányban növekvő menekülthullámra számít. A Magyar Vöröskereszt szerint pedig, mivel az első napok óta egyre többen döntenek úgy, hogy bizonytalan ideig Magyarországon maradnak, biztosan emelkedni fog azok száma, akiket szervezetünknek el kell látnia.