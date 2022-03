Hetente mintegy 800 millió forintnyi adománnyal támogatja Ukrajnát és az ukrajnai menekülteket a Global Relief Network (Globális Segélyhálózat) kezdeményezése keretében a Global Empowerment Mission (GEM) hazánkban – jelentette be Michael Capponi, a non-profit szervezet alapítója és elnöke. Az adományok célba juttatásában a Fulfillment Hub USA, Horváth Ábel logisztikai cége segít a GEM partnereként. A legnagyobb hazai segélyszervezetekhez a háború kitörése óta egyenként több száz milliós felajánlások érkeztek eddig, és a nem pénzbeli támogatások is elképesztő méreteket öltenek. A folyamatos segítségnyújtás biztosítása azonban továbbra is fontos feladat.

Michael Capponi, a Global Empowerment Mission alapítója és elnöke és Horváth Ábel, a Fulfillment Hub USA vezetője Fotó: KALLUS GYORGY

A globális katasztrófák és civil vészhelyzetek helyszínein már több mint 20 éve segítő GEM a mostani akciójához Magyarországot és Lengyelországot választotta európai központjává, ahonnan közvetlenül Ukrajnába, és más, Ukrajnával határos országokba is eljuttatják majd a felajánlásokat. Európába összesen 85 millió dollárnyi adomány érkezik az elkövetkező három hónapban, melyet főként egyesült államokbeli cégek és magánszemélyek gyűjtöttek össze, de a világ minden részéről, többek között Koreából is érkezett adomány. Jelentős együttműködőnek számít a Goya, a spanyol tulajdonú élelmiszeripari vállalat is.

A következő hetekben napi 5 konténernyi tartós élelmiszer, víz, takarók, higiéniai termékek, valamint power bank érkezik az elmúlt két hétben létrehozott tatabányai raktárba és indul útnak segítő szervezetek, egyházak számára hazánkba, Romániába, Moldovába és Szlovákiába.

A tatabányai GEM BStrong raktárban egyszerre több mint 1200 raklapot tudnak tárolni, de további 800 is elhelyezhető, amennyiben több adomány érkezik. Magyarországon, Ukrajnában és Lengyelországban együtt közel 8400 négyzetméteren több mint 5 ezer raklapnyi adománynak tud helyet biztosítani a szervezet – hangoztatta a Fulfillment Hub USA vezetője. Az akció megvalósítását egyelőre fél év folyamatos ellátással tervezik hazánkban, de ez is kitolható, ha a körülmények úgy kívánják. A Migration Aiddel, valamint a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei menedékhelyével már megindult az együttműködés. Ugyanakkor,

minden Magyarországon működő cég, non-profit és civil szervezet csatlakozására is számít a GEM az adományok elosztásához.

Ezen az oldalon megtalálhatók a szervezet munkatársainak elérhetőségei.

A Global Empowerment Misiion BStrong tatabányai raktára Fotó: KALLUS GYORGY

Szükségünk van megbízható partnerekre és akárcsak Lengyelországban, Magyarországon is arra buzdítjuk a helyi vállalatokat, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz! Akár adományokkal, akár pénzügyi támogatással állnak mellénk, mi garantálni tudjuk, hogy a felajánlások a megfelelő helyre kerülnek, azokhoz, akiknek a leginkább szükségük van rá.

– mondta a GEM alapítója és elnöke. Az adományok elosztása mellett költöztetési segély projekt is indul. A pénzügyi támogatásoknak köszönhetően a GEM segítséget nyújt abban is, hogy a menekültek új lakóhelyre költözhessenek. A szervezet Európa-szerte keres otthonokat és 100 százalékban fedezi a menekültek utazás és a szállás költségeit.