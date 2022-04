Tovább növelte a kizárólag villanyautókból álló flottáját a GreenGo: áprilistól a korábbi 320 helyett már több mint 400 járműt bérelhetnek. A cégnél az elmúlt öt és fél évben a szolgáltatási terület mérete megháromszorozódott, és tavaly a nagyobb csomagok szállítására alkalmas kisteherjárművek is megjelentek a flottában - közölte a e-carsharing szolgáltató.

„Azt látjuk, hogy egyre nyitottabbak az emberek a közösségi autózás iránt. A növekvő igényekre pedig igyekszünk flottabővítéssel és egyre bővülő szolgáltatásokkal válaszolni, ennek részeként a személygépjárműveink között egyre több nagyobb teljesítményű – az eddigi 100-140 km-es távolság akár kétszeresének megtételére alkalmas akkumulátorral rendelkező - modell lesz elérhető, valamint tovább bővítjük majd a szolgáltatási területet is. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az üzleti megoldások is: a kis- és nagyvállalatoknak, cég-, valamint kulcsos autóra, béren kívüli juttatásra és dolgozói kedvezményprogramra egyaránt vannak már ajánlataink” – mondta Ádám Boglárka, a GreenGo vezérigazgatója.

A GreenGo flottát továbbra is kizárólag elektromos autók, Volkswagen e-Up, Skoda Citigo e iV személygépjárművek, valamint áruszállításra is alkalmas Renault Kangoo Z.E. modellek alkotják.

Rekordok és csúcsidők

Bár a legtöbben Budapesten belül, rövidebb távokra használják a szolgáltatást,

a 24 órás napidíj bevezetése óta folyamatosan nő a hosszabb távú bérlések száma is.

Ezzel kapcsolatban a GreenGo adataiból az is kiderül, hogy eddig

a leghosszabb megtett út egy bérlés alatt 987 km volt, ez nagyjából annyi, mintha Budapestről Milánóig vezetne valaki.

A legtöbb bérléssel rendelkező ügyfél pedig eddig összesen több mint kétezer alkalommal használta az autómegosztót. A csúcsidőszak hétköznaponként a délután 5 és 8 óra közötti sáv, ekkor bérlik a legtöbb zöld autókat, de reggel 7 és 10 óra között szintén megugrik a felhasználók száma. Az autómegosztó főként a húszas-harmincas korosztály körében kedvelt, bár jelentős a negyvenesek aránya is.

Tulajdon helyett bérlés

A GreenGo számításai szerint nagyjából évi 7500 kilométeres használat alatt sokak számára anyagilag is jobban megéri a carsharinget választani, ráadásul az elektromos modellek használatával a környezet védelméhez is hozzájárulhatunk. A felmérések szerint egy közösségi autó akár 5-10 saját gépkocsit is ki tud váltani a forgalomban, aminek köszönhetően hosszú távon, a saját autóbirtoklás visszaszorulásával parkolóhelyek szabadulhatnak fel, csökkenhetnek a dugók, ráadásul a károsanyag-kibocsátás is mérséklődik – mondta Ádám Boglárka.