Fehérvár a mi szerencsehozó talizmánunk, négy éve is nagy győzelem lett a vége fehérvári találkozónknak– kezdte beszédét pénteken délután Székesfehérváron Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP pénteki kampányzáró rendezvényén, utalva arra, hogy négy éve, 2018-ban is Székesfehérváron tartotta kampányzáró rendezvényét az akkor kétharmados győzelmet arató Fidesz-KDNP.

Elterjedt, hogy itt kampányzáró összejövetel lesz – mondta –, de ez a kampány hajráját megnyitó esemény, ami a legfontosabb része a kampánynak.

Még egy utolsó lendület kell. Vasárnap 13 óránk lesz, hogy győzzünk– szögezte le. A kormányfő hozzátette:

Mindent előkészítettünk, jól állnak a csillagok, de ez mind semmit sem ér, ha az utolsó napon rendelkezésünkre álló 13 órát nem használjuk ki. Volt már olyan választás, hogy szombaton nyertünk, és hétfőn is, de vasárnap nem.

Két lehetőség közül választhat Magyarország – figyelmeztetett a miniszterelnök. "Visszatérhetünk a bukott múlthoz, mert valójában ugyanazok az ellenfeleink, akik eddig voltak. Amit ők elvettek, mi mind visszaadtuk. A 13. havi nyugdíjakat, a családtámogatást, és megemeltük a béreket."

Aztán jött a háború, és mindent megváltoztatott, a mi kampányunkat is. Más kérdések magasodnak most előttünk, mint addig.

A délszláv háború más volt, két a mienkénél kisebb nép vívta akkor a háborúját, most két hatalmas ország vívja a háborúját, ennek a kockázata összehasonlíthatatlan a jugoszláviaival.

Azt gondoltam, mindenki a béke oldalán lesz, hogy mindenki ki akar maradni. A baloldal úgy gondolja, Ukrajna a mi háborúnkat vívja. Ez tévedés – hangsúlyozta.

Ebben a háborúban mi semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk. Nem igaz, hogy mi pocsék ország lennénk, mi mindenkinek segítünk, aki fut a baj elől. Megértjük az ukrán elnököt is, bár emlékszünk, hogy nem bántak jól a magyarjainkkal Ukrajnában, de most erről nem beszélünk, majd később– mondta Orbán.

"Nekünk vitánk nem is velük, az ukránokkal, hanem a magyar baloldallal van. Ők meg is állapodtak már az ukránokkal, ne legyenek kétségeink, ha nyernek, másnap megindulnak a fegyverszállítmányok" – jelentette ki a kormányfő.

Ha elzárják a gázt, be kell zárni a gyárakat. Ezért nem kérhetik az ukránok azt, hogy úgy segítsünk rajtuk, hogy közben tönkretesszük magunkat – figyelmeztetett.

A szívünk velük van – utalt az ukrán népre –, de Magyarországnak ki kell állnia a saját érdekei mellett, és ki kell maradnia ebből a háborúból.

A nyugalom, a tapasztalat, a kiszámíthatóság aranyat ér. 2010 óta mindegyik kormány időszakában komoly próbákat kellett kiállnunk, volt vörösiszap, árvizek, migránsválság, covid és most a háború. Ne most kísérletezzünk, hallgassunk a kipróbált képviselőinkre – buzdított a miniszterelnök, aki szerint most "nyerhetünk magunknak négy nyugodt és biztonságos évet."

A munkát becsületesen elvégeztük, egyetlen feladat maradt, tegyük fel az i-re a pontot

– zárta beszédét Orbán Viktor pénteken délután.