Talajhoz rögzített légi kilátópontként működik majd a Széchenyi fürdő szomszédságában lévő Mimóza-dombon a legújabb városligeti attrakció, a Szinyei Merse Pál ikonikus festményét, a Léghajót idéző ballon, amely napokon belül kosarában alkalmanként harminc utassal emelkedik a levegőbe menetrendszerűen.

A héliumgázzal töltött léghajó gyakorlatilag szabadtéri liftként működik, nem hagyja el le- és felszállóhelyét, öt perc alatt emelkedik 150 méter magasba, ahonnan lenyűgöző panoráma tárul fel a Városligetre és a fővárosra.

A ballon öt percig időzik a csúcson, majd öt perc alatt tér vissza a kiindulópontra.

Fotó: KALLUS GYÖRGY/VG

A május elsején nyíló Ballon-kilátó a Liget Budapest projekt része, egyúttal egy több mint 120 éve rendkívül népszerű légi attrakció visszatérése – jelezte Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója a város legújabb jelképének státuszára esélyes attrakció sajtóbemutatóján. Elhangzott, hogy a projekt ötletgazdáinak reményei szerint az élményballonozást nagy örömmel fogadják mind a budapestiek, mind a Budapestre látogató turisták.

A Ballon-kilátóhoz hasonló szerkezetek a világ számos pontján évtizedek óta üzemelnek biztonságosan és balesetmentesen

– hangsúlyozta Závodszky Zoltán, a BallonKilátó Zrt. vezérigazgatója.

Fotó: KALLUS GYÖRGY/VG

Tájékoztatása szerint a rendszer szélsebesség- és iránymérővel, környezetihőmérséklet-mérővel, a kupola nyomásjelzővel és töltőgázhőmérséklet-mérővel is fel van szerelve, és a léghajó csak a megfelelő időjárási körülmények között emelkedik el. Az üzemelése nem terheli a környezetet, a feltöltéshez szükséges hélium természetes nemesgáz, teljesen biztonságos, nem mérgező és nem gyúlékony. A Ballon-kilátó üzemeltetésére a Városliget Zrt. nyílt pályázatot írt ki 2020-ban, melyet a BallonKilátó Zrt. nyert el tíz plusz öt évre.

Fotó: KALLUS GYÖRGY/VG

A városligeti léghajóra többféle jegytípust kínálnak, éjszakai programra is, amikor a kivilágított város fényei tárulnak fel a ballonozók előtt. A nemzetközi tapasztalatok szerint arra számít az üzemeltető, hogy itt is a naplemente időszaka lesz a legnépszerűbb. Külföldön nagy divat kivételes alkalmakkor, például lánykéréskor, a magasba emelkedni, de céges csapatépítő rendezvények szervezői is szívesen kombinálják a programba a léghajózást.

Az évszázados kihagyás után visszatérő légi attrakció a Liget Budapest Projekt keretében megújított tradíciókhoz, a Millennium Házához és a Szépművészeti Múzeum Román Csarnokához csatlakozik.

A kilátónak otthont adó parkrészt, a Mimóza-dombot a Városliget tájépítészeti megújításának részeként teljes egészében rehabilitálták, aminek eredményeként megújult 10 ezer négyzetméternyi zöldfelület és az ahhoz kapcsolódó úthálózat.