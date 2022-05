A nyári hónapokban különösen a vendéglátásban nő meg a diákmunkások száma, de idén – vélhetően a szektorban fennálló súlyos munkaerőhiány miatt – a mezőgazdasági idénymunkákra is jelentős a kereslet. A gyártás és a logisztika területén ugyanakkor elsősorban az állományban lévő munkavállalók nyári szabadságolása miatt van szükség, az előre tervezhető igények alapján a toborzás már ezekben a hetekben is gőzerővel zajlik.

A fizikai betanított feladatok körében a vendéglátás kategóriában a legmagasabb, 1600 forint az átlagos bérszint,

a hosszabb távú éttermi és egyéb kisegítő munkák mellett itt megjelennek az alkalmi rendezvények, fesztiválok pótlólagos igényei is. A gyártás területén ugyan csupán 1450 forintot kínálnak átlagosan, de a csomag kiegészítő juttatásokkal ennél jóval vonzóbbá is tehető. A kereskedelemben pedig egyes akciók idejére az átlagos 1450 forintnál akár 35-40 százalékkal is többet fizetnek a megnövekedett forgalom kiszolgálásának biztosítására.

Fotó: MTI/Balázs Attila

„Vélhetően a szorgalmi időszak befejezése is szerepet játszik abban, hogy egy hónap alatt nem csupán a meghirdetett pozíciók köre növekedett, hanem a diákmunkára jelentkező tanulók száma is 20 százalékkal bővült, és a következő hetekben további megugrást várunk” – hangsúlyozta Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója. Hozzátette, már biztosnak látszik, hogy a diákmunka szintje idén nyáron már eléri a járvány előtti évben tapasztalt mértéket.

A diákmunka népszerűségét idén tovább növeli a 25 év alatti munkavállalók jövedelmének szja-mentessége,

ami azt jelenti, hogy például egy diákszövetkezetben foglalkoztatott tanuló teljes egészében megkaphatja a bruttó órabérét, ami 1500 forint esetében 225 forinttal nagyobb jövedelmet jelent óránként.

A munkaerőhiány hatásai már a diákfoglalkoztatásban is mutatkoznak. Bár június közepéig nincs teljesen elkésve az a munkáltató, aki a nyári szezonban diákmunkásokat kíván alkalmazni, az eredményes toborzás érdekében már ezekben a hetekben célszerű megtenni a szükséges lépéseket.