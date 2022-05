A tavalyi év zárszámadását követően

480 milliárd forint volt Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó vagyona, összesen hatvan milliárddal több mint egy évvel ezelőtt.

A most megjelent A 100 Leggazdagabb magyar című kiadvány idei ranglistáján őt

Csányi Sándor követi 420 milliárddal.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Az OTP első emberének vagyona összességében egy év alatt nem gyarapodott: ez jórészt a bank tetemes tőzsdei árfolyam veszteségének köszönhető. Idén először léphetett fel a képzeletbeli dobogóra Felcsuti Zsolt. A világszerte ismert géptartozék gyártó MPF Holding többségi tulajdonosa Gattyán Györgyöt szorította egy hellyel hátrébb:

Felcsuti vagyonát 345 milliárdra, Gattyánét pedig 320 milliárdra becsülték a kiadvány szerkesztői.

A kiadvány becslései és számításai szerint

az ország első száz emberének összvagyona a válság és a pandémia ellenére sem csökkent , 2021-ben elérte a 6223, 5 milliárdot.

A növekedés egy év alatt megközelítette a 637 milliárd forintot.

A listán helyezett üzletemberek jelentős része továbbra is az ingatlanfejlesztésben találta meg számítását, ám egyre többen fektettek be már tavaly is az energetikába, ezen belül is a szolár technikába. A naperőművek értékét és jelentőségét az idén kirobbant energiakrízis még jobban emeli.

Idén mindössze négy új szereplő jelent meg a listán. A hazai létesítmény fenntartási piac nagyágyújának tartott, Kis-Szölgyémi Ferenc, a naperőmű üzletben évek óta élenjáró Lugos Roland, a sikeres építőanyagcég, a Masterplast társtulajdonosa Ács Balázs és a legdinamikusabb ingatlanpiaci szereplőnek számító Indotek résztulajdonosa Hermann Kamilla. Ez utóbbi megjelenésével duplájára nőtt az listán jegyzett hölgyek száma. (A tavaly csak Schmidt Mária, az ingatlanfejlesztésben tevékenykedő családi tulajdonban levő cég résztulajdonosa képviselte a gyengébb nemet.)