Az inflációs nyomásról kérdezett három sörfőzdét is a Magyar Konyha és a válaszok nem sok jót ígérnek a kisüzemi termékek rajongói számára. A drágulás nem csupán a sörgyártáshoz használt alapanyagokat, de a palackokat, címkéket, dobozokat vagy épp hordókat is érinti, ám a főzdék vezetői az áramárak alakulását egyöntetűen kiemelték, igaz ketten is fontosnak tartották megjegyezni, hogy a többéves szerződések nyújtanak némi védelmet az elszabaduló költségekkel szemben.

Fotó: Bánkúti Sándor / Ripost

Az áramárak kapcsán Hava István a Fűtőház Sörfőzdétől, valamint Késmárki Kata a Kapucinus Sörfőzdétől is utalt arra, hogy a napelemek telepítése nyújthatna segítséget, ám a beruházáshoz szükséges költség miatt erre mégsincs módjuk.

A kisüzemi sörfőzdék helyzetét tovább nehezíti, hogy a drágulási hullám nem csupán a gyártókat, de a fogyasztókat is érinti,

és a kézműves sörök azért eléggé hátul vannak a kiadások fontossági sorrendjében.

Bukovinszky László a békésszentandrási Szent András Sörfőzde részéről azt is megjegyezte, hogy a forint gyengülése miatt még azok az alapanyagok is drágábbak, melyek euróban nem kerülnek többe, de említette azt is, hogy sok termékből és alapanyagból akár hiány is lehet, amit tovább súlyosbíthat az is, ha erre reagálva a cégek elkezdik ezeket felhalmozni. Ez további áremelkedést, gyártási fennakadásokat és egyre durvább hiányokat okozhat. A jövedéki adó is emelkedik július 1-től, hektónként és alkoholfokonként 810 forintról 900 forintra. A Fűtőház Sörfőzde 10-15 százalékkal, a Szent András Sörfőzde 20-25 százalékkal már emelt is az árain.