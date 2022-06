Június 11-én indul az első Plázs Boat Party, a bulihajók a Plázs és a Bahart együttműködésének köszönhetően idén öt alkalommal bontanak vitorlát Siófokon. Első alkalommal a Be Massive csapata érkezik a fedélzetre, fellép Metha, Dubecticut és Lenny Lenoks is – közölték a szervezők. A hajó a Siófoki hajóállomásról indul, jegyek csak elővételben érhetők el. Nemcsak a Balaton közepén, hanem a szárazföldön is lesz program Siófokon e hét végén a Plázson, a nagyszínpadon szombat este Demjén Ferenc koncertezik, aki örökbecsű dalait hozza el a Balaton fővárosába.