Az adót ráadásul sávosan kell megfizetni. Emellett, míg a távközlési adót eddig a telefonszolgáltatók fizették a hívások és az előfizetőszámok után, addig az új típusú különadót fizető vállalkozások köre szélesebb, mert kiterjed az internetszolgáltatókra is. A szakember kiemelte, hogy 2020-ban voltak ugyan veszteséges telekommunikációs cégek, ám ha ez magas forgalommal párosult (a költségek is magasak voltak), akkor hiába a veszteségek, az adófizetési kötelezettség számukra is nagyon magas lesz.

Értelemszerűen az adó legfontosabb címzettje a három nagy telefon- és internetszolgáltató – vont mérleget Pálffy Miklós. Az egyik nagy szolgáltatónál tavaly majdnem 284 milliárd forint nettó árbevétel mellett 1,3 milliárd forint veszteség keletkezett, ennek ellenére tetemes adókötelezettsége lehet a cégnek. Voltak persze nyereséges piaci szereplők is, egy másik szolgáltató majdnem 200 milliárdos árbevétel mellett ért el 20 milliárd forint adózott eredményt. Ám még ebből is nagyot hasítana a különadó, ami az 1 és 50 milliárd forint közötti rész 1 százaléka, az 50 és 100 milliárd közötti rész 3 százaléka, a 100 milliárdot meghaladó résznek pedig a 7 százaléka, ennél a szolgáltatónál ez akár kilencmilliárd forint is lehet.

Hét százalék az telekommunikációs cégekre kivetett adó kulcsa százmilliárd forint nettó árbevétel felett.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A GKI jelentése szerint a telekommunikáció ugyan jövedelmező szektornak számít, az árbevétel-arányos adózott eredmények listáján ez azonban csak a 15. helyre volt elég. A Niveus szakértője szinte bizonyosra veszi, hogy a távközlési szolgáltatók általános szerződési feltételei sokszor lehetőséget adnak az egyoldalú áremelésre, ennek megfelelően – tekintettel az inflációra, az azt kísérő bérnövekedésre, valamint a különadókra – várhatóan számottevő drágulásra lehet készülni a szektorban.