A hajdani gyümölcsösök mára nyári nappalikká váltak – mondta a VG Podcastnak a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke. Orlóci László szerint gyorsan fejlődik a kertkultúra, így sikerszakmává vált a kertépítés is. Ez önmagában jó hír, de sok kontár is ki szeretne szakítani magának egy kis szeletet a felívelésből.

Minden fejlődés ellenére, ha az arányokat nézzük, továbbra is az építkezők többsége konzervatívan gondolkodik, és egy nyitott füves terület mellé egyfajta, lehetőleg örökzöld tujafélét képzel el a telket körülvevő kerítés köré. Ugyanakkor ennél jóval kreatívabb megoldások is vannak, a kertépítők mára jóformán lakberendezőkké váltak. Egy kert építésekor fontos látni, hogy élő szervezetek kerülnek bele, így tehát a megrendelőknek is figyelembe kellene venniük bizonyos szabályokat. Kézenfekvő például, hogy ha csak egyfajta tűlevelűt ültetnek szorosan egymás mellé , - ahogyan sokszor a kerítések mentén látni - , akkor egy esetleges fertőzés akadály nélkül tud terjedni, és tizedelni a növényállományt.



Orlóci László szerint ha egy megrendelő azt szeretné, hogy kertje is hasonló minőségű legyen, mint az új ingatlan belső részei, akkor már az építkezés alatt el kell különítenie forrást az udvar rendezésére, ugyanis a „maradékból” nem lehet fenntartható díszkertet építeni.