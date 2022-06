Nagyléptékű alállomás- és távvezetékfejlesztési projektet indított a Mavir Zrt., a 15,4 milliárd forint összegű vissza nem térítendő beruházásból megvalósuló beruházás európai uniós és központi költségvetési közös finanszírozásából jöhet létre – hangzott el a projektindító eseményen. A fejlesztés hozzájárul a hazai villamosenergia-rendszer zöldítéséhez.

A költségvetésből Magyarország Helyreállítási és ellenálló-képességi tervének elfogadásáig a projektet a Nemzeti Helyreállítási Alapból előfinanszírozzák. Magyarországon – a világ többi országához hasonlóan – egyre nagyobb teret hódít a napból származó energia közvetlen energiatermelésre való felhasználása. A 100 százalékos állami tulajdonú Mavir Zrt. a fejlesztés során 20 alállomás és 7 távvezeték fejlesztését valósítja meg azért, hogy újabb környezetbarát naperőműveket lehessen a hazai villamosenergia-hálózatra csatlakoztatni.

Energiastratégiai szempontból előtérben kerültek a klímasemlegességi zöldítési célok, 2050-re Magyarország klímasemleges szeretne lenni. A mostani helyzetben a magas energiaárak és az ukrán helyzet is megmutatta, hogy az árszempont, a megfizethetőség és az ellátásbiztonság is nagyon fontos – mondta Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.

Az elmúlt időszakban a napelemes kapacitások rendkívüli fejlődésnek indultak Magyarországon, több mint 3000 megawattnyi kapacitással rendelkezünk, ez több mint 1,5 paksi atomerőműnek megfelelő kapacitást jelent. Kiemelte: az elmúlt öt évben megtízszereződött ez a kapacitás. Hozzátette, a kormány további célja, hogy 2030-ra szeretnék elérni, hogy Magyarország villamosenergia-termelésének a 90 százaléka szén-dioxid-kibocsátás-mentes forrásból történjen, de elképzelhető, hogy ez a cél hamarabb is megvalósul a napelemes kapacitások rendkívül gyors fejlődése miatt.

Már tavaly a villamosenergia-források területén a megújulókapacitások forrása elérte a 26 százalékot, emelte ki az államtitkár. Viszont ahhoz, hogy ez a tendencia folytatódhasson, rengeteg fejlesztést kell megvalósítani, elsősorban a hálózatfejlesztés területén. A hálózatoknak képesnek kell lenni a megnövekvő napelem-kapacitások befogadására.

Megérkezett egy 23 milliárd forint összegű uniós forrás

Kiemelte: a kormány 103 milliárd forintos támogatási programot indít el a villamosenergia-hálózat rugalmasságának a megerősítésére, amiből mind a Mavir Zrt., mind az elosztótársaságok részesülhetnek. A program segítségével 2000 megawattnyi megújulóenergia-kapacitás csatlakozhat a magyar villamosenergia-hálózathoz.

Bejelentette azt is, hogy az Európai Unió az elmúlt héten egy 23 milliárd forintos keretösszeget utalt át Magyarország számára, amiből szintén hálózati projektek finanszírozása valósulhat meg.A szakállamtitkár hozzátette: a pályázatokat a nyár folyamán írják ki, és alapvetően tárolókapacitások létesítésére kívánják fordítani.

Ilyen típusú pályázati forrásokra nagyon nagy szükség lesz a jövőben is – mondta Biczók András, a Mavir Zrt. vezérigazgatója. A fejlesztések tömkelege még előttünk van. A Mavir egyébként elsőként adta be pályázatát erre a forrásra, elsőként írta alá a támogatási szerződést, és bízik abban is, hogy elsőként tudja majd befejezni ezeket a beruházásokat, a mostani bővítés a tervek szerint 2026-ra meg is valósulhat.

A mostani beruházás keretében egyrészt tizenegy Dunántúl régióhoz tartozó alállomás (Szombathely, Győr, Gönyű, Hévíz, Toponár, Bicske, Litér, Paks, Pécs, Perkáta, Szigetcsép) és kilenc Közép-Magyarország és Észak-Alföld régióhoz tartozó alállomás (Békéscsaba, Szolnok, Sándorfalva, Debrecen-Józsa, Szabolcsbáka, Sajószöged, Felsőzsolca, Kerepes, Göd) fejlesztésére kerül sor, másrészt az alábbi hét 220 kilovoltos távvezeték terhelhetőségét növeli meg a Mavir Zrt.: Detk–Sajószöged I., Detk–Sajószöged II., Detk–Zugló I., Detk–Zugló II., Kisvárda–Sajószöged, Tiszalök–Sajószöged, Sajószöged–Szolnok térségben.