Mind az egyszeri juttatások, mind a munka utáni javadalmazások szépen hizlalták a családi kasszákat 2022 első negyedévében, aminek előnyeit a boltosok is érzékelték. Hogy mire, mennyit költöttek a vásárlók, nem könnyű pontosan megbecsülni, hiszen összekeveredett az elmúlt években a boltok kínálata, és bár az alapvető jegyeket megőrizték, de közben úgy színesedett a választék, hogy az a vásárlónak csábítóbb legyen – közölte a Blokkk.com. Eszerint egy élelmiszerboltban az ételféleségek mellett sok mást is megtalálni, például zoknit, vagy éppen valamilyen műszaki holmit is.

Fotó: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap

Kevesebbet eszünk?

Az árucsoportos összegzés így a rideg módszertan alapján eltér a bolttípusok szerinti adatoktól. A legtöbbet persze élelmiszerekre költjük, így akár az élelmiszer üzleteket vagy a termékcsoportos kimutatást nézzük, ebben nincs változás – írta a Blokkk.com. Az élelmiszerek brutális drágulása azonban mély nyomot hagyott a háziasszonyok bevásárló listájában és a bevásárlókosarakban is 2022 első negyedévében.

Az élelmiszer-, italféleségek vásárlásának értéke az év első három hónapjában 6 százalékkal emelkedett az előző évihez képest, amikor az élelmiszerféleségek, italok drágulása viszont átlépte a 10 százalékos szintet. Ez azt jelenti, hogy mennyiségben, volumenben kevesebb élelmiszert vásároltunk, mint egy évvel korábban, még a februártól indított árstop mellett is.

A kereskedelmi portál elemzése rámutat arra is, hogy a korábbi elő negyedévekre 2019-ig visszatekintve 2020 első három hónapjában jó nagyot spájzoltunk, ötödével többet is költöttünk az ételféleségekre 7 százalék feletti drágulás mellett.

Tavaly fékeztünk a járvány miatt a kiadások összegét nézve, de az ételárak emelkedését nem úsztuk meg, a mutató 5 százalék környékén mozgott - szögezi le az elemzés.

Az előbbiek nyomán 2022 első negyedévében 2019-hez képest negyedével több pénzt költöttünk ugyan élelmiszerféleségekre, azok drágulása is közelítette ezt a szintet az időszak egészét nézve. Szerepet játszott az első negyedévi élelmiszer költekezésben persze a húsvéti ünnepek változó időpontja is, de végül az időszak mérlege ezt mutatja.

Benzin, lakás, ketyerék, az igen

Az ételféleségek után a legtöbb pénz a benzinkutakon maradt, másfélszeresére ugrott a benzinkutakon hagyott pénz összege egyetlen év alatt a 480 forintos árstop ellenére.

Hasonló kép rajzolódik ki a lakásfelújításokra és a lakberendezésre költött pénz összegéből is, bár az építőanyagok ára is jócskán megemelkedett közben.

A járvánnyal függ össze a gyógyszerek, tisztálkodó- és tisztítószerek vásárlásának növekedése.

Továbbra sem tudunk ellenállni a különféle ketyerék, elsősorban a mobilok vásárlásának – mutatott rá a Blokkk.com.