A parlament jelenleg a nyári, rendkívüli ülésszakát tartja – várhatóan a július 18-i hétig. A hétfőn kezdődő kétnapos ülésen a képviselők megvitatják a 2023-as költségvetési előterjesztéshez benyújtott összegző módosító javaslatot, amelyről kedden várható döntés. A költségvetési bizottság által jegyzett indítvány 97-97 milliárd forinttal emelné meg mind a bevételi, mind a kiadási oldal főösszegét, így a hiány mértékén nem változtatna. A büdzsé zárószavazását az Országgyűlés honlapján közzétett menetrend szerint július 15-én vagy 18-án tartja a Ház.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A mostani ülés előzetes napirendjén monetáris tanácsi tag választása is szerepel. A parlament várhatóan a pozíciót jelenleg is betöltő Kardkovács Kolost választja újra a tisztségre, akinek hatéves mandátuma szeptember 12-én jár le. A hivatalos jelölésről a gazdasági bizottság a hétfő reggeli ülésén határoz, a szavazás és a plénum előtti eskütétel kedden várható. A jegybank legalább öt-, legfeljebb kilenctagú monetáris tanácsának a tagjai a jegybank vezetői – az elnök és az alelnökök –, valamint az Országgyűlés által választott delegáltak. A névsor: Matolcsy György, Patai Mihály, Kandrács Csaba, Virág Barnabás, Gottfried Péter, Kardkovács Kolos, Kocziszky György, Parragh Bianka és Pleschinger Gyula.

A képviselők kedden azt a magyar–szerb nemzetközi megállapodást is megtárgyalják, amely biztosítja, hogy a Röszke és Horgos közötti vasúti határátkelőhelyen a veszélyes árut szállító vonatok is áthaladhassanak, továbbá növény- és állategészségügyi ellenőrzést is lefolytathassanak.