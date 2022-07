A Graefl-kastélynak már a megközelítése is mesébe illő. Poroszló külterületén a fákkal és bokrokkal körbevett, táblák nélküli, magányos úton haladva, egyszer csak elérünk a Kétútközbe, a szecessziós kastély díszes kapujáig. Így már érthető, hogy miért is hívják a „Csipkerózsika” álomból felébredt kastélynak.

Fotó: Graefl-kastély/Seregélyes Gábor

A Graefl Major európai szinten is különleges értékeket képvisel. Az 1900-as évek elején épült, egykoron pompás, majd később enyészetnek induló kastélyt és a hozzá tartozó víztornyot

egri vállalkozók, a korábban idegenvezetéssel foglalkozó Szerencsés Györgyi és a szállítmányozási céget vezető Szepesi Péter mentették meg.

Kilenc éve dolgoznak a korhű felújításon. Sikerült megtalálniuk például a főlépcsőház eredeti freskóját a festékrétegek alatt, és nem engednek be műanyagot az épületbe.

Fotó: Graefl-kastély/Seregélyes Gábor

A kastélyhoz tartozik egy biogazdaság is. A majorban minden a fenntarthatóság jegyében zajlik. A kastély éttermében kizárólag olyan ételeket szolgálnak fel, amelyek az általuk megtermelt alapanyagokból készülnek. A reggeli rántottához és salátához valót hajnalban viszik be a kertből a konyhába. A szezonalitáshoz igazodva az étlap is hetente, illetve kéthetente változik.

A szakács és a kertész munkája szorosan összefonódik.

Most éppen mángold, cékla, cukkini, padlizsán és sárgadinnyeszezon van.

Fotó: Graefl-kastély/Seregélyes Gábor

A húszhektáros gazdaságban 18 féle fűszernövényt termesztenek, és csak paradicsomból legalább húszfajtájuk van, köztük a ritkaságnak számító datolya-, citrom- és fekete paradicsom is fellelhető a majorban. Még a ketchupot is maguknak készítik.

Azt is fontosnak tartják, hogy az állatok boldogságban éljenek a gazdaságban.

Fotó: Graefl-kastély/Seregélyes Gábor

A vendégek egyelőre az igényes apartmanházakban tudnak aludni. Jövő év húsvétkor érkezhetnek az első kastélylakók. Mivel minden vendég megkülönböztetett kiszolgálásban részesül, ezért csak 7 vendégszoba fog a rendelkezésükre állni a kastély épületében. A komornyik egy angliai kastélyból érkezik. A fejlesztések még korántsem értek véget: elkészült a teniszpálya, felújítás alatt áll a télikert, és önfenntartó úszó tavat is terveznek a majorba.

A kastély a nemzetközi Slow mozgalom tagja, az étterem Slow Food védjegyet visel, amelyet elhivatottan képvisel.

Értékeik közé tartozik a lassú étkultúra, a helyben termelt, GMO- és vegyszermentes alapanyagok használata, a lassú turizmus, az ismerkedés a helyi termelőkkel, borászokkal és művészekkel. A négyhektáros park padjain megpihenve csak a gyönyörű környezetre tudnak koncentrálni, és aki figyelmes, mindig észrevehet valamilyen érdekességet, mint a művészi módon megépített madáretetőt vagy az ékszerteknős formájú köveket. Orvosok, üzletemberek és filmrendezők is szeretnek járni a Graefl-kastélyba, és külföldi vendégek is vannak. Az árak azonban nem szálltak el, a négyfős apartmanok 95 ezer forintba kerülnek.

Fotó: Graefl-kastély/Seregélyes Gábor

A kastély filozófiájával a major dolgozói is azonosulhatnak, nincsenek túlhajszolva, a saját tempójukban végezhetik a munkájukat, és ha szeretnének, bármikor beállhatnak ők is a kastélykertben tartott jóga- és pilates órákra. Egyetlen elvárás van feléjük, a minőség. A szobákat például annyira alaposan készítik elő, hogy az két napot is igénybe vesz.

A kastély kulturális programoknak is helyt ad, már többször is fellépett falai közt a MÁV Szimfonikus Zenekar, lesznek jazz- és akusztikus koncertek, a Slow Art and Cinema Kertmoziban pedig a környékbeliek számára is nyitott pódiumbeszélgetésekkel egybekötött filmvetítéseket szerveznek, de volt már borkóstoló és divatbemutató is náluk. A kastély kápolnája kedvelt esküvőhelyszín, ahol keresztelőket is szívesen tartanak.