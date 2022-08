Ma jelent meg a kormány két rendelete, mely az adóváltozásokról szól – derül ki a Pénzügyminisztérium keddi közleményéből. A rendeletek értelmében az egyszerűsített közteherviselés hozzájárulás (ekho) mértéke 13 százalékponttal csökken, mivel megszűnik az úgynevezett kifizetői ekho.

Mint írják, különösen az előadóművészeknek érdemes ezt az adózási formát választaniuk szeptember 1-től. A kormány a háborús helyzetre tekintettel a cégek adófizetését is egyszerűsíti, így ők

a társasági adót nemcsak forintban, hanem dollárban vagy euróban is megfizethetik.

A kata kiváltására a PM számos kedvező adózási formát ajánl, egyéni vállalkozóknak az átalányadózást, cégeknek a kisvállalati adót, a művészeknek az ekhót. Tavaly még mintegy 41 ezren ekhóztak, de szeptembertől ez a szám jelentősen megnőhet a tárca szerint.

Fotó: Shutterstock

Ennek mértéke ugyanis szeptember 1-től mindössze 15 százalék lesz, így azt az íróknak, az újságíróknak, az előadóknak, a művészeknek, illetve az előadásokban segédkező szakmák képviselőinek (például hangmérnökök, díszletezők, statiszták, sminkesek, jelmezkészítők) megéri majd választani. Ennek előnye, hogy nemcsak az adóteher alacsony, hanem az adminisztráció is. Az ekhós jövedelem és a munkaviszonyból származó jövedelmek között ugyanis nincs különbség az adóhivatal által készített bevallási tervezetben. Ezért

az ekhósoknak nem kell papírmunkával bíbelődni, ezt a terhet az adatot szolgáltató kifizetők leveszik a vállukról.

Normál foglalkoztatás esetén az ekhó bevételi határa évi 60 millió forint, feltételezve, hogy a minimálbérig normál módon megtörténik az adó- és járulékterhek megfizetése. Amennyiben a foglalkoztatás kevesebb órában történik, a határ arányosan csökken. A tárca felhívja a figyelmet arra is, hogy a rendeletek a katás cégek áttérését is segítik. A közkereseti társaságok, a betéti társaságok, az egyéni cégek és az ügyvédi irodák a kata megszűnésével átkerülnek a számviteli törvény hatálya alá, az érintettek azonban ezúttal mentesülnek a nyitómérlegük könyvvizsgáltatási kötelezettsége alól, ezzel könnyebbé válik az adminisztráció és a könyvvizsgálat költségét is megspórolhatják.

További könnyítés, ami a katás cégek korlátlanul felelős tagjait – jellemzően a betéti társaságok beltagját – érinti, mely szerint a cégnek nem kell megvárni a cég egyszerűsített végelszámolással történő megszűntetését, mert már az egyszerűsített végelszámolás bejelentésének a napjától nyilvántartásba lehet venni egyéni vállalkozóként a korlátlanul felelős tagot (beltagot).

Így a katás betéti társaság beltagja akár már a rendelet kihirdetését követően átalányadózó egyéni vállalkozó lehet.

A háborús gazdasági helyzet miatt a kormány gazdaságvédelmi intézkedésként arról is döntött, hogy a társasági adó euróban vagy amerikai dollárban is megfizethető. A magyar társasági adó Európában a legalacsonyabb (9 százalék), amely jelentősen hozzájárult eddig is a magyar gazdaság növekedéséhez és jelenleg is hozzájárul a gazdaság védelméhez. A mostani változás nagy könnyebbséget is hozhat – jellemzően – azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A cégnek csak annyi a teendője, hogy ezt előzetesen bejelenti az adóhivatalnak. H

a ezt az adófizetési módot választja a cég, akkor az erről szóló űrlapot az adóév első napját megelőző hónap első napjáig nyújthatja be. Az elutalt euró vagy amerikai dollár összege az utalással érintett bankszámla megterhelésének napja szerinti, a Magyar Nemzeti Bank által e napra közzétett árfolyammal számított forintösszegben kerül jóváírásra az adózó adószámláján. A bejelentés már a 2022. szeptember 30-át követően kezdődő adóév tekintetében is megtehető – ismertette a Pénzügyminisztérium.

A rendeletek a Magyar Közlönyben jelentek meg.