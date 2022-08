Mosóczi Lászlót választották meg a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület szavazati joggal rendelkező tagvállalatai az egyesület elnökének – derül ki a szervezet csütörtöki közleményéből.

Fotó: Bús Csaba

A szakember – aki a Technológiai és Ipari Minisztérium miniszteri tanácsadója és a a MÁV Zrt. vasút-szakmai főtanácsadója is – nem először áll az egyesület élén, azt már 2010 és 2016 között is vezette, megbízatása pedig 2022. augusztus 18-tól érvényes és 2027. május 30-ig szól. Mosóczi 2022-ig az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkáraként felelt a közlekedéspolitikáért, korábban helyettes államtitkárként dolgozott, de a vasúti szektorban is töltött be korábban vezető pozíciókat – olyan cégeknél, mint a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt. és a NIF Zrt.

A HUNGRAIL mindemellett döntött Pafféri Zoltán, a MÁV elnök-vezérigazgatójának elnökségi tagságáról is, mely szintén augusztus 18-tól érvényes. Pafféri Zoltánt idén június 16-tól nevezték ki a MÁV Zrt. élére, korábban helyettes államtitkárként az állami vállalatokért, köztük a vasúttársaságért is felelt. Közel tíz évig dolgozott a vasúti szektorban, 2020-tól pedig a Volánbusz Zrt.-t vezette.