A Tiszaörsi Tészta története a csigatésztakészítéssel kezdődött, amely a vasárnapi húsleves elengedhetetlen hozzávalója a helyiek körében. A tésztagyártás először egy közmunkaprogrammal indult, ma pedig már szövetkezeti formában működnek, és négy tiszaörsi asszony dolgozik az üzemben – számolt be a VG-nek Bodonné Gyöngy Erika, Tiszaörs polgármestere. A kezdetek óta sokat bővült a portfóliójuk, gyártanak lebbencset, cérnametéltet, eperlevelet, gyufatésztát, fodros nagykockát, szarvacskát, kis kagylótésztát, copfocskát, makarónit és pennét is.

Fotó: Tiszaörsi Tészta, Facebook

Hat, illetve nyolc tojásból készítik őket, és van vegán-durumlisztes verziójuk is. A gluténmentes gyártásra is lenne igény, ám egyelőre arra nem vállalkoznak, mert ahhoz külön üzem kellene, ugyanis a glutén még a levegőben is érintkezhet a termékkel.

A házias jellegű tészták kizárólag tanyasi tojásból és lisztből készülnek, tartósítószert, mesterséges színező- és adalékanyagot nem tartalmaznak.

A liszt minőségére is különösen ügyelnek. A termékek szavatossági ideje egy év.

Fotó: Tiszaörsi Tészta, Facebook

A gyár részt vesz a közétkeztetésben, szállítanak éttermeknek, üzleteknek, delikáteszeknek és még a börtönök is rendelik a termékeiket. Havonta három napig Budapesten, a Lehel téri piacon is megtalálhatók. A tészta a válság idején is kelendő. Tavaly 3337 kilogramm kecskesajtot (ízesített gomolyát, krémsajtot és érlelt sajtot) készítettek, és 92 tonna száraztésztát gyártottak az üzemeik.

Az emelkedő liszt- és üzemanyagárak azonban őket is erőteljesen aggasztják.

Érdekesség, hogy ezek a tészták nagyon hamar elkészülnek, a forrástól számítva öt perc is elég. A Tiszaörsi Tészta Mautner Zsófi gasztrobloggert és szakácskönyvszerzőt is megihlette, aki kidolgozta a recepteket. A kedvencek közé tartozik a fehér lebbencsleves, a kapros-túrós csusza pörccel, a serpenyős slambuc, a pálinkás, paradicsomos, szalonnás metélt vagy a vegetáriánus zöldborsókrémes copfocska kecskesajttal és chilivel.

Fotó: Tiszaörsi Tészta, Facebook

A helyi gazdaságban 80 kecskét fejnek, ezek naponta 130 liter tejet adnak, azonban még ennél is többre lenne szükségük. Tojást pedig 600 tyúk tojik. Kevesen tudják, hogy a kecsketejből nagyon finom fagylalt is készíthető.