A termékek házhoz szállíttatása lehet az infláció egyik első áldozata, miközben egyre többen döntenek az olcsóbb, saját márkás árucikkek mellett – foglalta össze az Ernst & Young (EY) 18 ezer megkérdezett körében végzett nemzetközi felmérése.

Fotó: Tanya Constantine / Getty Images

Globálisan egyre több fogyasztó aggódik a pénzügyei miatt, az EY kutatása szerint tízből nyolc embert elbizonytalanít a jelenlegi helyzet. A könyvvizsgáló cég

nemzetközi felmérésében részt vevők harmada tart attól, hogy a mindennapi betevőn kívül hamarosan már nem lesz pénze másra.

A megkérdezett emberek csaknem fele úgy csökkenti a költségeit, hogy a bevált, márkás termékek helyett olcsóbbat választ, valamint kevesebbet költ kikapcsolódásra (42 százalék) és házhoz szállításra (35 százalék).

„Magyarországon is egyre többen kezdtek spórolásba, hogy átvészeljék a szárnyaló infláció okozta pénzügyi nehézségeket. Ebben a környezetben kell a cégeknek tovább erősíteniük a vevőik bizalmát, amire csak a legfelkészültebbek lehetnek képesek. Kiemelten fontos, hogy a döntéshozók tudják, mire és mennyit hajlandók költeni most az emberek, és ennek folyamatos változását a jövőben is kövessék. A megfelelő adatok megléte és pontos elemzése elkerülhetetlen, ebben egy tapasztalt tanácsadó sokat segíthet” – ismertette a trendet László Roland, az EY üzleti tanácsadással foglalkozó területének vezetője.

A tudatos fogyasztás erősödését mutatja, hogy a vásárlók egyre nagyobb hányada törekszik az élelmiszer- (87 százalék) és energia- (85 százalék) pazarlás csökkentésére, minden harmadik válaszadó (36 százalék) pedig gyakrabban vásárolna használt árucikkeket.

A megkérdezettek mintegy kétharmada (64 százalék) már nem gondolja azt, hogy lépést kellene tartania a divattrendekkel,

és ennél is többen (69 százalék) vélekednek úgy, hogy érdemesebb megjavítani a használati tárgyakat, mint egyszerűen lecserélni őket.