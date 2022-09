Megriadtak a bankhitelek két számjegyű kamatának törlesztőrészletei láttán az építkezni készülők, nem véletlenül, hiszen a nemrég még 120-140 ezer forintos havi törlesztőrészletek összege a 10 százalék körüli hitelkamatok miatt 200 ezer fölé ugrott. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Környezettudatos és Szerelt Technológiás Szakmai Tagozatának (Makész) elnöke, Kárpáti József a VG-nek elmondta, hogy az utóbbi két-három hétben drasztikusan csökkent a szerződéskötések száma.

Korábban is tapasztaltak megtorpanást, de most már inkább az a jellemző, hogy sokan visszamondják az építkezést. Más technológiával dolgozó cégeknél is ez van, az élelmiszerár-emelkedések, a rezsi és a megélhetési költségek összességének jókora megugrása mellett a döntő tényező a banki kamatok mértéke.

Fotó: ÉVOSZ-MAKÉSZ

Ebben az évben két forrásból érkeztek a megrendelők a készházpiacra. Az egyik kör, akik menekültek a panelból és a korszerűtlen társasházakból, ők kis alapterületű, zömében 50-60, maximum 80 négyzetméteres, földszintes, egyszerűbb kivitelű családi házakat kerestek, amelyeknek az árát az eladott ingatlanukból finanszírozni tudták.

Az általános áremelkedéseknek köszönhetően nagyon jó áron lehetett eladni a lakásokat, ami hellyel-közzel finanszírozhatóvá tette a készházépítést.

Egyre nagyobb problémát okozott azonban, hogy a korábban három-hat hónap alatt elkészülő épületeket most az építőanyaghiány miatt jóval több idő, akár 10-12 hónap alatt lehet kivitelezni. Az anyaghiány miatt az építkezéseket sokszor át kell ütemezni, a szakembergárdát átcsoportosítani, ami további fennakadásokat okoz.

Napi árazással építkeznek

Még ennél is nagyobb gond az építőanyagok napi árazása, amire nem nagyon találtak megoldást a kivitelezők. Korábban 30-60-90 napos fizetési határidőre lehetett anyagokat vásárolni, mert így könnyebb volt finanszírozni az építkezést. Most viszont az építőanyag- és a gépészetitermék-kereskedők úgy engedik ki az árut, hogy 100 százalékig ki van fizetve.

Nem tehetnek mást, hiszen nekik is azonnal kell fizetni, napi áron

– tette hozzá Kárpáti József.

Összességében ezek a tényezők okozták a megtorpanást a készházpiacon is, ahol a kedvezményes lakásáfa meghosszabbításától remélik, hogy visszaépül a kereslet. Az energiatakarékos épületek iránt ugyanis óriási az érdeklődés, a megfelelően hőszigetelt ökoépületek, a hagyományos építőanyagok felé fordultak a vevők.

Fotó: Bence Szemerey

Egyelőre készpénzes vevők maradtak bőven a piacon, ők kétféle terméktípust preferálnak.

Dinamikusan bővül a kereslet a nagyon alacsony árú, legegyszerűbb felszereltségű, kulcsrakészen előállított, 50 négyzetméter alatti modulházak és konténerházak iránt.

Akkora keresletnövekedés érzékelhető, hogy az a szerencsevadászokat is megihlette. Az ÉVOSZ-Makész tagozat elnöke figyelmeztet, érdemes utánajárni a technológiának, mert nem minden, ipari csarnok vagy raktár építéséhez használt szendvicspanel-technológia és anyag alkalmas lakóház céljára.

Fotó: ÉVOSZ-MAKÉSZ

A vastagabb pénztárcájúak a közel nulla energiaigényű vagy pluszenergia-termelő, akár a száz négyzetmétert is meghaladó alapterületű, kiemelkedő műszaki tartalommal felszerelt házak iránt érdeklődnek egyre többen. Az áram és a gázár berobbanása egyértelműen a kis fogyasztású épületek piacát pörgette fel, a magas hitelkamatok miatt megrettent otthonteremtők köréből is többeket visszavárnak emiatt, hiszen a rezsin megspórolt összegből a megdrágult hitelek törlesztésére is van mód – érvelt Kárpáti József.

A hazai fa becsülete

A tüzelőanyagok kapcsán rendkívül sok rossz és szakszerűtlen hír jelent meg a fával kapcsolatban, ami érintőlegesen a könnyűszerkezetes építési technológia piacára is árnyékot vethetett. A szakmai tagozat elnöke leszögezte, hogy az erdők kiirtásáról szó sincs, elegendő fa van Magyarországon. Tavaly 240 euróról 950 euróra ugrott a lucfenyő köbméterenkénti ára, aztán visszament 350-400 euróra, majd a háború miatt ismét megdrágult, és most újból kedvezőbb áron kínálják.

A magyar építési piacon érdekeltek szeretnék az importfüggőséget és a nagy árhullámzásokat kikerülni, ehhez hazai fafajokat kellene felhasználni. Megfelelő pályázati forrásokkal, nagyvállalati támogatással cirka három év múlva piacképes termékekhez vezetne az a k+f program, amelyhez már elkezdődtek a hazai fafajok építőipari hasznosításának lehetőségeivel foglalkozó alapkutatások a Soproni és a Pécsi Tudományegyetemen.

Mit mennyiért? Egy viszonylag egyszerű, de alacsony energiafogyasztású, 80 négyzetméteres, négyzetalapú, földszintes ház elektromos lapradiátorokkal nettó 500 ezer forint körüli négyzetméteráron rendelhető meg most. A hőszivattyúval, felület fűtés-hűtéssel, komplett napelemrendszerrel felszerelt, közel nulla vagy jobb energiaosztályú épület négyzetméterenkénti ára 700 ezer forint plusz áfa most. Jellemzően két-három hálószobás házakat építtetnek a zömében három-négy tagú családok, ennél nagyobbat, legalább 90 négyzetméteres épületet csak a CSOK-ot igénylők kérnek.