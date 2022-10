Zajlik az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) felülvizsgálata, ennek célja, hogy kijelölje azokat a szakpolitikai és fejlesztéspolitikai kereteket, amelyek között a legadekvátabb válaszokat lehet adni a kihívásokra, és az eddigieknél szofisztikáltabb növekedést lehet elérni – mondta a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Vidék Konferencia 2022 elnevezésű budapesti rendezvényén tartott előadásában Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. Ez egyben megalapozza az uniós források még hatékonyabb felhasználását – tette hozzá.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A miniszter némi visszatekintést is adott, és elmondta, hogy már az OTK 2005-ös változatában megfigyelhető volt a gazdasági súlypontok köré szerveződő fejlesztésekre, a kiegyenlítettebb területfejlesztési politikára való törekvés. Az elmúlt időszakban elsődleges szerepet kapott a közlekedés fejlesztése, amelynek eredményét Navracsics Tibor azzal érzékeltette, hogy míg a hazai településekről 2010-ben átlagosan 37 perc alatt lehetett elérni egy autópályát, addig 2019-ben ez az idő 28 percre csökkent, ami óriási fejlődést jelez.

Az EU-ban zajló regionális felzárkózási folyamatról elmondta, hogy az nagyrészt az unió közép-európai és délkeleti tagállamai fejlődésének köszönhető,

eközben azonban megfigyelhető, hogy az főre jutó GDP alapján Magyarországon is van szakadék a fővárosi és a többi régió között – itt a felzárkózás nem látszik.

Ezért más-más profilú fejlesztési politikát kell meghatározni a fővárosnak és a vidéki régióknak. Számszerűsítve: Budapest és a magyar átlag között több mint kétszeres a GDP alapján számított különbség – ami egyébként nem példa nélküli az EU-ban –, míg a legfejletlenebb régiók esetében ez az eltérés 4,7 szeres.

A miniszter arról is beszélt, hogy az agglomeráción túl három városgyűrű kialakulását figyelhetjük meg. Ezek a Budapesttől 40-80 kilométerre fekvő, „csapágyvárosok” névvel illetett ipari-logisztikai belső gyűrű, a fővárostól 100-120 kilométerre elhelyezkedő nagyvárosi gyűrű, valamint a határokhoz közelebbi külső városgyűrű. Az utóbbinál a városok már nem kötődnek közvetlenül Budapesthez, és határokon átnyúló gazdasági kapcsolatokkal rendelkeznek. Lényeges különbség a hazai területek között, hogy a dunántúli városok erősebb kisugárzásúak, amit a munkaerőpiaci jelenlétük mutat meg leginkább.

Nincs jelenleg olyan programunk, ami a területfejlesztést, vagy a legszegényebb régiók fejlesztését szolgálja – jelentette ki előadásában Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. A Budapest és a vidék közötti fejlettségbeli különbség 2010 óta csak nőtt.

Szerinte a vidék felemelkedését azzal a megközelítéssel kell segíteni, hogy elsődlegesen vidékre menjenek támogatások, a központi régiót pedig háttérbe kell szorítani.

A pénzügyi források elosztásánál az előző uniós ciklusban nem figyeltek arra, hogy a vidék is megfelelő arányban részesedjen azokból, de eddig helyes volt Budapestet fejleszteni – mondta a miniszter. Utóbbi meg is történt, amit több számsorral is alátámasztott. Így például elmondta, hogy ugyan a vállalkozások csupán 27 százaléka található Budapesten, ám az összes bevétel 40 százaléka a fővároshoz kötődik. A cégek annak ellenére realizálják Budapesten eredményüket, hogy nem ott termelnek – tette hozzá.

A miniszter a főváros kiemelt helyzetét azzal is érzékeltette, hogy a közvetlen tőkebefektetések több mint 50 százaléka Budapestre és környékére érkezett. Erre a kormányzatnak nem volt hatása, de az egyedi kormánydöntések címén a vállalkozásoknak juttatott közel 800 milliárd forintnál is az figyelhető meg, hogy – bár itt jobbak az arányok – a források zöme ebben az esetben is a központi régióba, valamint Fejér és Komárom-Esztergom megyékbe jutott. Ugyanez a helyzet az Eximbank és az MFB hiteleivel, az nhp-val és a Széchenyi Kártya Programmal is. Az MFB-nél jelenleg nincs semmiféle területfejlesztési megközelítés – mondta a miniszter.

Az elmúlt időszakban a gazdaságot is sújtó koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború okozta nehézségek, az energiaválság és az idei történelmi aszály következtében még inkább megerősödött a felismerés, hogy a maga hagyományaival a vidék a biztos pont, ezzel együtt pedig az is, hogy az élelmiszer-ellátás nemzetstratégiai kérdés

– jelentette ki videókapcsolat segítségével megtartott előadásában Nagy István agrárminiszter. Mint mondta, a magyar vidék még jelentős tartalékokkal rendelkezik, és meg kell tenni mindent gazdaságának megerősítéséért. Ennek érdekében a kormány az uniós vidékfejlesztési forrásokhoz 80 százalékos kiegészítést biztosított. Ennek már a finanszírozásban is meglátszik a hatása: az elmúlt év eleje óta 2250 milliárd forint értékben született támogatási döntés.

Fotó: Móricz-Sabján Simon/Világgazdaság

Nagy István elmondta, hogy 2027-ig a közös agrárpolitika első pillérében 3400 milliárd, a másodikban pedig 4265 milliárd forint áll rendelkezésre.

Mint kiemelte, 2027-ig 750 milliárd forintot célzottan az élelmiszeripar fejlesztésére fordítanak.

A vidékfejlesztési források felhasználásakor prioritás a hatékonyságnövelő beruházások támogatása, amelyek növelik a versenyképességet, egyben klímavédelmi célokat is szolgálnak – mondta a miniszter. Megújul a kistelepülések infrastruktúrája, ami a vidéki életminőséget emeli. A konkrét programok közül a zártkertek fejlesztésére szólót említette, kiemelve ezek értékteremtő és hagyományőrző jellegét és azt, hogy erre eddig 9 milliárd forintot fizettek ki.